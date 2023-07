Air France-KLM recevra un financement de 500 millions d’euros d’Apollo

Le groupe de transport aérien franco-néerlandais Air France-KLM a annoncé vendredi avoir signé un accord définitif avec le fonds d’investissement Apollo Global Management qui permettra à la filiale dédiée à l’activité de composants d’ingénierie et de maintenance de sa compagnie Air France de recevoir un financement en quasi-fonds propres de 500 millions d’euros.

Cette transaction fait partie intégrante des mesures de recapitalisation annoncées par Air France-KLM à l’occasion de la présentation en début d’année de ses résultats de l’exercice 2022.

6,9% pendant 3 ans

«En vertu de cet accord et sous réserve des conditions de clôture habituelles, Apollo souscrira à des obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle et ce financement sera comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS», a indiqué Air France-KLM dans un communiqué. «Le produit de la transaction sera affecté aux besoins généraux du groupe et au financement de composants liées à l’activité de maintenance», a complété le transporteur aérien.

Air France-KLM a par ailleurs indiqué que les obligations perpétuelles souscrites par les fonds et les entités gérées par Apollo porteraient un intérêt de 6,9% au cours des trois premières années, après quoi des augmentations progressives et un plafond seraient appliqués. Le groupe aura la possibilité de rembourser les obligations à tout moment au-delà de la troisième année.