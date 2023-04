Action de groupe, vers un risque accru pour le secteur financier

Jean-Charles Jais, avocat associé, et

Louis-Marie Morin, avocat, du cabinet Linklaters

Introduite en France en mars 2014, l’action de groupe était initialement réservée au domaine de la consommation et des pratiques anticoncurrentielles. Elle a été depuis progressivement étendue à d’autres domaines. Trop peu fréquente au goût de ses promoteurs, l’action de groupe n’en a pas moins concerné des groupes bancaires et assuranciels à plusieurs reprises. De son côté, le législateur européen a récemment voté la directive (UE) 2020/1828 qui va donner naissance à une action dite « représentative », ouverte aux consommateurs en cas d’infraction par un professionnel aux dispositions du droit de l’Union européenne. La directive vise spécifiquement plusieurs réglementations de l’Union en matière de services financiers. Si la mécanique générale de l’action représentative est proche de l’action de groupe française, la philosophie de la directive est moins restrictive quant aux entités pouvant initier l’action représentative que la loi française. Surtout, la directive facilite la mise en œuvre d’actions représentatives « transfrontalières », quand la plupart des actions collectives existantes au niveau de chaque Etat membre s’inscrivent dans une logique purement nationale.

Les Etats membres doivent transposer la directive d’ici au 25 décembre 2022, pour une entrée en vigueur des textes de transposition au plus tard le 25 juin 2023. C’est dans ce contexte particulier qu’il faut s’intéresser à la proposition de loi déposée à l’automne dernier à l’Assemblée nationale, visant à généraliser les actions de groupe et à en faciliter la mise en œuvre – et à introduire la possibilité d’infliger une amende civile conséquente à l’encontre de l’auteur du dommage, sous certaines conditions. De nombreux observateurs se lamentent du faible nombre d’actions de groupe initiées depuis 2014. Toute la question est donc de savoir si le législateur français, tenu de transposer la directive, va concomitamment donner une seconde jeunesse à l’action de groupe. Et donc si, à l’heure où les associations de consommateurs en Europe agissent de plus en plus de manière coordonnée et où le financement des litiges de masse se développe, les grands groupes français, notamment du secteur financier, ne vont pas devoir faire face à deux risques nouveaux : des actions de groupe « françaises » plus fréquentes et des class actions de dimension européenne.