Wall Street rattrape son retard par rapport à l’Europe

La dynamique sur les marchés actions s’est inversée. Les valeurs américaines ont récupéré le leadership laissé momentanément à l’Europe. Après les places européennes, Wall Street vient d’entrer dans un marché haussier (bull market caractérisé par une hausse de 20% par rapport au dernier point bas) et l’écart de performance avec l’Europe a considérablement diminué. Le Nasdaq avait déjà largement dépassé cette barre. Mais pas l’indice S&P 500 qui progresse désormais depuis jeudi d’un peu plus de 20% par rapport à son point bas du 12 octobre 2022.

Jusqu’à fin avril, les actions européennes étaient largement en avance par rapport aux valeurs américaines, avec un écart proche de 18 points par rapport à l’automne dernier. Leur plus gros rallye au cours des 20 dernières années, notent les stratégistes actions de Bank of America. Une différence qu’elles ont renforcée après la crise des banques régionales américaines et malgré le sauvetage de Credit Suisse. Les places boursières européennes ont profité d’un redémarrage précoce à l’automne 2022, de valorisations plus faibles et de l’absence d’une crise énergétique tant redoutée cet hiver. La réouverture de la Chine après les confinements durs liés au Covid a aussi surtout profité aux actions du Vieux Continent. La hausse des taux réels a également soutenu ces marchés traditionnellement «value».

Mais cet écart a été divisé par deux depuis fin avril par rapport au 12 octobre à 9 points et davantage encore si l’on compare les performances depuis le début de l’année. La différence de performance est passée de 9 points à seulement 1,5 point.

Depuis début juin, même les valeurs moyennes américaines ont pris le train de la hausse. «Très récemment, des segments délaissés jusqu’ici, comme les petites capitalisations, ont bénéficié d’un fort engouement, relève Sebastian Paris-Horvitz, stratégiste chez LBPAM. L’indice Russell 2000 s’est réveillé pendant la première semaine de juin, gagnant presque 8%. L’Europe est restée à la traîne de ce rebond.» Jusqu’à peu, l’indice des valeurs moyennes américaines était étale depuis le début de l’année.

Mais ce rebond depuis un mois intrigue le stratégiste de LBPAM alors que les indicateurs économiques confirment l’affaiblissement de l’activité aux Etats-Unis.



Effet IA

L’essentiel du rattrapage à Wall Street, par rapport aux places boursières européennes, tient toutefois en deux lettres : IA. L’engouement autour de ChatGPT et de l’intelligence artificielle explique le bond des indices américains.

L’indice Nasdaq, à forte composante technologique, affiche la meilleure performance cette année avec un gain de 26,5% depuis janvier. La surperformance depuis un mois et demain de l’indice S&P 500 par rapport à l’Europe est liée à sept mégacaps, majoritairement de la tech : Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla et Alphabet.

«Ces dernières semaines, nous avons vu un retour important sur les actifs risqués, notamment aux Etats-Unis, dominé fortement par la technologie et les segments proches du développement de l’intelligence artificielle», relève Sebastian Paris-Horvitz. Sans l’apport de la technologie, l’indice S&P 500 affiche en réalité une performance négative de 1% depuis le début de l’année, contre 11,8% pour l’ensemble de l’indice.

«Cette concentration des marchés américains présente un risque non négligeable», s’inquiètent les gérants de CPR AM, d’autant que les valorisations redeviennent tendues. Ils préfèrent maintenir une position prudente sur les actions. Cette concentration touche également certains marchés européens comme la cote parisienne avec la surperformance du luxe.

La sous-performance relative des actions européennes peut aussi s’expliquer par la récente correction sur les valeurs de ce secteur liée aux inquiétudes sur le marché américain. LVMH et Kering ont perdu entre 5% et 6% depuis un mois. Le retournement des indicateurs économiques de ce côté-ci de l’Atlantique (indice de surprises économiques de Citi nettement négatif, alors qu’il est encore positif aux Etats-Unis, et contraction du PIB au premier trimestre) ainsi que l’essoufflement de la reprise post-Covid en Chine ont également pesé sur l’Europe.

«La sous-performance n’est pas due à un manque d’exposition à la technologie, mais à un élan macroéconomique relatif qui s’estompe», affirment les stratégistes de Bank of America qui restent à sous-pondérer sur les actions européennes. La perte de momentum des indices PMI est la plus forte depuis 2014, en relatif. Toutefois, si le leadership a changé au profit des valeurs technologiques américaines, les actions européennes gardent une avance et continuent de surperformer par rapport aux plus bas de l’automne 2022 de 9 points.

