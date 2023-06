Wall Street continue de surfer la vague de l’IA

Les marchés actions ne semblent visiblement pas prêts à stopper leur rallye, notamment Wall Street. Après être entré en territoire haussier (le bull market caractérisé par un rebond de 20% par rapport au dernier point bas), l’indice S&P 500 a continué d’engranger les gains, avec vendredi une série de sept hausses consécutives, ce qui n’était pas arrivé depuis novembre 2021 (huit hausses consécutives), portant sa hausse à 24% depuis son point bas en octobre 2022. Cette poursuite du rallye a été partagée par l’ensemble des places boursières. L’indice MSCI Monde réalise sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars avec un gain de 3%.

Les actions ont été soutenues par la perspective d’un plan de soutien des autorités chinoises, après des baisses de taux de la banque centrale, face à l’essoufflement de la reprise post-Covid mais aussi par l’euphorie persistante autour des valeurs liées à l’intelligence artificielle (IA). Le ton toujours restrictif de la Fed (qui envisage encore deux hausses de taux d’ici à l’automne), malgré la pause mercredi 14 juin après dix hausses consécutives, et surtout de la Banque centrale européenne, n’ont pas fait dérailler l’optimisme des investisseurs sur les marchés actions. «Cela n’a pas beaucoup bougé le curseur pour les marchés boursiers», souligne Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays qui note que cette année les taux n’ont pas affecté les actions. L’effet le plus important des taux d’intérêt sur le marché des actions est leur variation, pas leur niveau. «Lorsque les rendements nominaux américains sont passés de 0% à 5%, cela a été un énorme choc, via le canal des valorisations. Cette année, le delta est de seulement 75 points de base. Et ce delta beaucoup plus petit se produit dans le contexte d’un marché du travail résilient et d’une récession toujours retardée.» La perspective d’une fin prochaine du resserrement monétaire rassure les investisseurs sur les marchés actions, qui sont sous-investis et accentuent la hausse en courant après le papier, notamment le secteur technologique américain.

Car la hausse n’est pas uniformément répartie. Wall Street a repris le leadership. Le Nasdaq affiche la meilleure performance cette année avec un gain désormais de 31,5%. Le S&P 500 avance pour sa part de 15,4%, et dépasse désormais l’indice CAC 40 (+14,1%). Il y a un véritable écart entre secteurs, styles ou géographies, et surtout une concentration de la hausse sur quelques valeurs. «Depuis le début de l’année, l’écart entre les valeurs de croissance et les titres value est de plus de 20 points sur le marché américain», indique Philippe Uzan, responsable de la gestion chez IM Global Partner (IMGP). Il note aussi une importante dispersion géographique avec une forte progression du Japon, notamment. Mais le plus marquant depuis le début de l’année, et encore plus ces derniers mois, est la forte concentration de la performance sur quelques valeurs, en raison principalement de l’engouement autour de l’IA. Un phénomène qui vaut particulièrement pour le marché américain où le top 5 des capitalisations de l’indice Russell 1000 Croissance (36,4% du poids de l’indice) réalise plus des deux tiers des 23,3% de gains cette année. Même la concentration de la performance de l’indice CAC 40, très dominée par les valeurs du luxe, n’est pas aussi marquée. La performance de l’indice value est très concentrée en raison du poids de Meta, qui sortira de l’indice fin juin.

Cette performance est justifiée par l’IA «mais la concentration est trop importante. Beaucoup de choses sont déjà intégrées dans les cours», juge le gérant d’IMGP. De nombreux investisseurs se veulent aussi prudents. Pour CPR AM, cette trop grande concentration est un risque, d’autant que les valorisations sont plus élevées désormais. «Nous sommes prudents sur tous les actifs, tous les marchés», affirme également Caroline Lamy, directrice de la gestion actions chez Crédit Mutuel AM. Il y a toutefois plus de divergences du côté des stratégistes des banques d’investissement, certains estimant que le rallye a encore de la marge.

Goldman Sachs a revu en hausse son objectif pour le S&P 500 à 4.500 points en fin d’année, contre 4.000 points jusque-là. L’indice évolue à 4.430 points. Pour les stratégistes de la banque de Wall Street, le rallye va se propager à d’autres pans du marché, au-delà de la tech. Au cours des neuf épisodes passés depuis 1980, les hausses très concentrées ont fini par se diffuser à d’autres valeurs, permettant au marché de consolider son rallye, relèvent-ils. Les stratégistes de Bank of America indiquent que dans 92% des cas depuis 70 ans, le S&P a accru ses gains au-delà de 20% lorsqu’il est entré dans un bull market. Le récent rebond des valeurs moyennes américaines en est une illustration.

Capitulation

Le rallye a même fini par faire capituler certains des stratégistes les plus pessimistes comme chez BoA. Ils reconnaissent s’être trompés au premier semestre sur l’économie américaine et avoir été surpris par l’émergence de la thématique IA. Ils rappellent néanmoins qu’en 2000 comme en 2008, la chute des marchés avait été précédée par d’énormes rallyes. Brian Krawez, responsable du comité d’investissement de Scharf Investments, une société de gestion américaine spécialisée dans la value, rappelle qu’avant l’éclatement de la bulle internet en 2000, la performance du marché américain était également très concentrée autour de quelques valeurs comme Cisco, Yahoo!.... «Il y a probablement des bulles dans certaines parties du marché, notamment sur la tech», poursuit le gérant qui note par exemple qu’il sera très difficile à Nvidia de croître aussi fortement que ne l’anticipe le marché. La valeur se paye 30 fois les ventes.

Le très bear stratégiste de Morgan Stanley, Michael Wilson, a réitéré à Bloomberg sa prévision d’un indice S&P 500 à 3.900 points en fin d’année, soit une baisse de plus de 12% par rapport au cours actuel. Ce dernier estime que la baisse des bénéfices va se poursuivre au second semestre et peser sur les actions. Une récession des profits qui sera en outre alimentée, fait nouveau, par la baisse à venir de l’inflation, favorable aux marchés de taux, mais pas aux actions. Le Panel Actions de L’Agefi a relevé son objectif sur le S&P 500 à 6 mois et 12 mois en juin, mais il anticipe toujours une baisse de 8% et de 5% respectivement.

