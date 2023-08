Un risque de grève en Australie fait exploser le prix du gaz

Le marché du gaz a subi une forte secousse ce mercredi 9 août. La menace d’une grève imminente de salariés de l’industrie du gaz naturel liquéfié (GNL) en Australie a fait bondir de 35% le prix du TTF néerlandais, l’indice de référence pour l’Europe, à plus de 42 euros le mégawattheure. L’annonce de l’ouverture de négociations entre syndicat et patronat a fait retomber la pression de 9,3% à la mi-journée de jeudi, à 38,1 euros.

Le mouvement social touche l’Australien Woodside Energy et l’Américain Chevron, dont les exploitations australiennes représentent la moitié des exportations de GNL du pays et 10% du marché mondial. Les employés concernés ont voté cette grève à 99%, et peuvent la déclencher dans les prochaines semaines. Les revendications syndicales portent sur de meilleures rémunérations, davantage de sécurité de l’emploi, et de meilleures conditions de travail pour les travailleurs des plateformes offshores. Les deux directions ont entamé des négociations avec les représentants syndicaux, chacune de leur côté.

Si elle était déclenchée, la grève pourrait durer de nombreuses semaines, comme ce fut le cas l’été dernier sur une plateforme australienne d’extraction et de liquéfaction de gaz naturel de Shell. Une diminution de l’offre australienne obligerait mécaniquement la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde, les quasi seuls acheteurs du GNL australien, à chercher d’autres fournisseurs et à entrer en compétition avec les Européens. Et ce alors que l’hémisphère nord est en train de remplir ses stocks en prévision de l’hiver.

Les réservoirs européens remplis à 88%

Le marché du gaz pourrait aussi connaître d’autres contrecoups en parallèle de cette grève. «Nous prévoyons que les perspectives haussières des prix du gaz se poursuivront avec une diminution des importations de GNL en Europe, une maintenance planifiée des pipelines norvégiens et des vagues de chaleur continues dans plusieurs régions du monde», notent les analystes de Rystad Energy. Bien que contre-intuitif, des températures très élevées font monter les prix du gaz, car les raffineries ne peuvent plus fonctionner correctement dans de telles conditions.

Toutefois, les pays européens ne sont pas trop pressés d’acheter. Leurs réservoirs sont déjà bien plus remplis qu’à l’accoutumée pour cette saison. Les capacités de stockage de GNL de l’Union européenne atteignent 88%, soit 14,3 points de plus que la moyenne en cette période sur les cinq dernières années. Elles sont tenues d’atteindre au minimum 90% pour le 1ᵉʳ novembre.

Dans cette course de fond, la France s’est dépêchée de rattraper son retard ces dernières semaines, pour atteindre 108,5 terawatts-heure, selon les données de Bloomberg. Mais avec seulement 79,3% de capacités de stockages remplies, le pays se classe en queue de peloton de l’Union européenne. Il est le seul à ne pas avoir réellement améliorer son stockage de gaz, avec seulement +0,96 point de remplissage par rapport à août 2022. La remise en marche de nombreuses centrales nucléaires, qui avaient subi des opérations de maintenance en 2022, explique en partie ce résultat.

Dans le reste de l’Union, l’Espagne est proche des 100% en ayant augmenté ses stocks de 22,8 points, les Pays-Bas sont à 90% avec une hausse de 22,3 points, et l’Allemagne s’en approche avec une augmentation de 16,3 points. Le seul autre pays à n’avoir pas fait beaucoup d’effort en la matière, la Pologne, a tout de même augmenté ses réservoirs de 3,4 points à 91,7%.