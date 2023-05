Un marché transparent peut offrir les meilleurs prix sur les actions

Alors que les colégislateurs européens discutent pour limiter - ou pas via la révision des réglementations MIF 2 - l’usage des plateformes d’échanges d’actions bilatérales/non transparentes en pré-négociation («dark-pools» ; internalisateurs systématiques ou SI ; paiement pour flux d’ordres ou PFOF), l’équipe de recherche quantitative d’Euronext a publié en mars une nouvelle étude démontrant que les marchés multilatéraux transparents peuvent offrir de meilleurs prix aux investisseurs de détail (retail).

Les chercheurs dirigés par Paul Besson ont étudié les données en provenance du fournisseur BMLL sur 196 actions échangées à Paris (60), Bruxelles (56), Amsterdam (50) et Milan (40) entre le 20 juin et le 30 décembre 2022. Et ils les ont comparées à celles de transactions similaires effectuées sur le MTF Equiduct Apex (EQDT). Cette plateforme fondée comme un système d’échanges spécifique promet d’apporter aux brokers de détail la meilleure exécution possible – aux meilleures limites de prix pondérées par les volumes en Europe (VBBO) - sans payer de commission grâce à l’apport de teneurs de marché. Certains d’entre eux en sont devenus un temps actionnaires comme Citadel Securities, Knight Capital, Winterflood ou Optiver.

Pour les deux modèles, «nous avons calculé, pour chaque transaction exécutée, son amélioration par rapport au meilleur prix sur le marché primaire de référence de l’action avant de les comparer», détaille Paul Besson.

Au cours de la période étudiée, les spreads - écarts entre prix offert et prix demandé ou coûts implicites de transaction/d’impact de marché - des marchés primaires ont oscillé entre 5,5 et 7,5 points de base (pb) pour les actions sur Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam, entre 4,5 et 6,5 pb pour les actions sur Borsa Italiana, qui ne distingue pas les ordres «retail» et les ordres «institutionnels». En effet, les trois autres plateformes du groupe bénéficient depuis juin 2022 du nouveau cadre d’échanges «best-of-book» (BoB) : ce système segmenté permet, en plus des flux traditionnels «all-to-all» qui exposent les brokers retail aux brokers institutionnels via le carnet d’ordres principal, de les faire interagir avec des ordres «agressifs» (sans limite de prix) de fournisseurs de liquidité spécifiques.

Avec et sans frais

Au bout du compte, les analystes concluent que les prix à destination du retail sont moins avantageux sur EQDT que sur le marché primaire d’Euronext Milan, en moyenne de 1,60 pb, ou encore de 1,22 pb pour les prix nets des frais (0 pb pour EQDT vs 0,38 pb pour Borsa Italiana). Ils aboutissent également à de meilleurs prix bruts de 0,47 pb et nets de 0,09 pb quand ils s’en tiennent aux transactions au-dessous de 50.000 euros (la définition du «retail» intègre généralement des ordres en provenance de la gestion privée).

Les chercheurs montrent que l’amélioration des prix est encore meilleure en utilisant les programmes BoB sur les plateformes d’Euronext concernées : en moyenne de 1,93 pb pour les prix bruts et de 1,19 pb pour les prix nets de frais (0 pb pour EQDT vs 0,77 pb pour Euronext BoB) ; en moyenne de 1,26 pb bruts et de 0,49 pb nets au-dessous de 50.000 euros.

«Ce sont des données moyennes, et on ne peut pas conclure que nos plateformes proposent les meilleurs prix à chaque instant, nuance Paul Besson. Mais il ressort de cette étude que les plateformes sans frais de négociation pour les brokers ne sont pas toujours les plus appropriées. D’une part, parce que la ‘meilleure exécution’ ne se définit pas uniquement au travers du prix, mais aussi des quantités, des délais et des contreparties avec qui on exécute. D’autre part, parce que, même s’ils s’appuient sur l’importation du meilleur prix de référence européen EBBO ou VBBO en provenance d’autres plateformes transparentes, ces systèmes utilisent malheureusement ces prix avec une certaine latence, sans mettre assez souvent en concurrence les ‘market-makers’ qui se placent en face des flux ‘retail’, par nature moins informés et moins sophistiqués.» Si le système BoB utilise les mêmes ressorts de développement qu’EQDT, sa mise en concurrence de teneurs de marché sans conflits d’intérêts liés à des systèmes de rétrocessions/remises sur les frais de négociation le rapproche davantage des systèmes multilatéraux des marchés primaires. L’équipe quantitative d’Euronext avait déjà tiré des conclusions similaires de ses études réalisées en 2019 et 2020.

