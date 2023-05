Très bon mois de janvier pour les services aux Etats-Unis

L’indice ISM des services aux Etats-Unis a rebondi de manière inattendue vendredi à 55,2 en janvier, après avoir touché un creux de deux ans et demi à 49,2 en décembre. Les marchés s’attendaient à ce que le secteur ressorte du territoire de contraction en remontant au-dessus des 50 points (50,4). La capacité et les performances logistiques ont continué de s’améliorer et la majorité des entreprises ont indiqué que l’activité évoluait dans une direction positive. Des augmentations plus rapides ont été observées pour l’activité commerciale/la production (60,4), les carnets de commandes (52,9) et les nouvelles commandes (60,4). Les conditions d’emploi et de livraisons des fournisseurs sont restées à peu près inchangées (à 50).