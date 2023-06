Taxe carbone des ménages : un sujet explosif

Initié le 14 juillet 2021 par la Commission européenne, le projet de créer un second marché du carbone (ETS2) pour réduire les émissions du chauffage des bâtiments et des transports routiers a suscité la controverse pendant près d’un an et demi parmi les co-législateurs de l’UE à Bruxelles. Le principe ? Les fournisseurs de carburants, de gaz et de fioul de chauffage doivent acheter des quotas à polluer pour couvrir leurs émissions. Le surcoût étant a priori répercuté sur la facture des entreprises et des ménages, l’instrument vise in fine à influencer le comportement de ces derniers afin de les inciter à acheter une voiture électrique, prendre les transports en commun, rénover leur logement, etc.

Le 19 décembre 2022, les délicates tractations ont finalement abouti sur un compromis «à la belge» - qui satisfait tout le monde sans être franchement facile à lire. Ainsi, contrairement à la volonté des eurodéputés de le réserver d’abord aux immeubles de bureaux et aux poids lourds, l’ETS2 concernera bien les ménages, dès son entrée en vigueur en 2027. Une victoire pour l’Allemagne. Cependant, contre la volonté de Berlin cette fois, les recettes de l’ETS2 viendront en partie abonder un nouveau « Fonds social pour le climat » doté jusqu’en 2032 de 65 milliards d’euros, pour financer tant des mesures de compensation pour les ménages vulnérables et les microentreprises que des investissements à long terme, dans la rénovation des bâtiments ou les transports bas carbone.

Enfin, au grand soulagement de Paris, les Européens ont opté pour un plafonnement du prix de la tonne de carbone à 45 euros jusqu’en 2030. Echaudée par la crise des « gilets jaunes », la France a obtenu, de fait, d’être épargnée par le système pendant ses trois premières années : l’Hexagone devra seulement remplacer sa propre taxe carbone, actuellement de 44 euros, par le mécanisme européen.

Jusqu’à 750 euros la tonne en 2050

Mais, après 2030, le prix du C02 est bien entendu voué à augmenter, via une réduction du nombre de quotas disponibles. Le rapport de la Commission Quinet, remis au gouvernement en 2019, et qui sert encore de référence en France, estime les valeurs carbone nécessaires au respect des accords de Paris à 250€/tCO2 en 2030 ; 500€ en 2040, et 750€ en 2050. L’Europe est ainsi loin d’en avoir fini avec ce délicat dossier qui, au-delà des institutions communautaires, crée la controverse parmi les économistes et les experts du secteur de l’énergie.

Quels sont donc les arguments invoqués de part et d’autre ? En juin 2022, au cœur des pourparlers, une tribune signée par une trentaine d’experts, majoritairement économistes, prenait la défense de ETS2. Leur raisonnement peut être résumé ainsi. Si l’UE a collectivement pris des engagements climatiques ambitieux, l’échelon communautaire ne dispose d’aucun vrai moyen de garantir que les Etats membres les tiendront dans les secteurs des bâtiments et du transport, responsables de 41 % des émissions européennes. Contrairement au C02 émis par les industries lourdes (acier, fer, aluminium, ciment, verre …) soumises depuis 2005 au marché carbone initial de l’UE (ETS1), les émissions des bâtiments et du transport - comme celles de l’agriculture ou de la gestion des déchets - sont essentiellement de la responsabilité des Etats membres.

Ses auteurs voient dès lors en l’ETS2 une assurance que les réductions d’émissions seront bel et bien effectuées, plus qu’une solution idéale. «Les Etats peuvent, doivent et vont prendre des mesures complémentaires pour aider les personnes et les entreprises à décarboner leur consommation (investissements publics dans les transports publics et les voies ferrées, subvention pour les rénovations énergétique, bonus-malus sur le C02 des nouvelles voitures …). En réduisant les émissions par d’autres moyens, ces mesures amoindrissent la nécessité d’orienter les comportements grâce au prix du carbone, c’est-à-dire qu’elles réduisent le prix du carbone», peut-on ainsi lire.

«Derrière cette tribune flotte l’idée de jouer sur les craintes de phénomènes similaires aux gilets jaunes chez les Etats membres pour forcer ces derniers à agir par d’autres biais que la tarification du carbone. Ce pari me semble très risqué, pose Camille Defard, cheffe du Centre Energie de l’Institut Jacques-Delors. Les choses sont faites dans le mauvais ordre. En l’absence d’accès à des alternatives abordables aux énergies fossiles, la tarification carbone n’est pas une incitation, mais une sanction qui va plus lourdement pénaliser les ménages les plus modestes. Car les politiques et les décisions d’investissement nécessaires pour ces alternatives abordables sont largement du ressort de la puissance publique, et non entre les mains des ménages. Cela provoquerait un sentiment légitime d’injustice», développe la chercheuse.

Répartition de l’effort

Alors qu’une recrudescence de la flambée des prix de l’énergie n’est pas exclue, ce sentiment d’injustice pourrait être exacerbé, chez les locataires en particulier. «En matière de chauffage, l’ETS comporte un vrai angle mort : ce sont les locataires qui paient les factures et vont donc être confrontés au prix du carbone, mais ce sont les propriétaires qui doivent entreprendre les rénovations énergétiques », reconnaît Mireille Chiroleu-Assouline, professeure d’économie à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne et à l’Ecole d’économie de Paris, l’une des signataires de la tribune.

Mais, argument massue traditionnellement invoqué par les économistes favorables à la tarification du carbone : les recettes qu’elle génère peuvent être utilisées pour réparer les dégâts, ou «rendre la mesure indolore financièrement à ceux qui sont frappés injustement », selon les mots de Mireille Chiroleu-Assouline. L’acceptabilité sociale de l’ETS2 dépendra donc en bonne partie de l’efficacité du nouveau fonds social pour le climat.

