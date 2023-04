Souveraineté européenne, les gestionnaires ne renoncent pas aux sociétés minières

Diminuer la dépendance de l’Europe dans les minéraux et métaux jugés stratégiques, notamment pour porter la transition écologique, embarque le sujet du financement d’activités minières sur le sol européen. Dans le sillage de la présentation en mai 2022 par la Commission de son plan d’action pour mettre fin à la dépendance des combustibles fossiles russes, le Critical Raw materials act présenté mi-mars par le commissaire Thierry Breton, a posé des objectifs clairs à atteindre d’ici à 2030. «La capacité de l’Union européenne doit atteindre au moins 10 % de la demande intérieure pour l’exploitation minière et l’extraction, au moins 40 % pour le traitement et le raffinage et au moins 15 % pour le recyclage, énumère Julien Bouyssou, analyste ESG du Sustainability Center de BNP Paribas AM (BNPP AM). Et élément important, la liste des métaux critiques a été mise à jour pour intégrer notamment une nouvelle notion, celle des métaux stratégiques en vue du soutien d’une politique de décarbonation, parmi lesquels figurent le cuivre, le nickel, le manganèse ou encore le lithium. »

Favoriser des projets miniers et d’usines de raffinage sur le sol européen est évidemment salué par l’industrie minière et métallurgique, mais place les apporteurs de capitaux dont les gestionnaires d’actifs dans une situation paradoxale. Soutenir ce secteur peut-il faire sens alors que leurs investisseurs exigent toujours plus de durabilité ? Une certitude, les ETC (exchange traded commodities) qui s’exposent à une matière première ou un panier de matières premières, ne disparaîtront pas. En revanche, ils ne sont pas parés des vertus de l’ESG (environnement, social, gouvernance). A l’inverse, la gestion collective en fait, elle, un cheval de bataille, et opte pour un traitement de l’industrie minière plus ou moins radical.

Les gestionnaires sortent du bois

Investissement dans les mines et démarche ESG, le britannique Baker Steel, spécialisé dans les matières premières naturelles n’y voit que des qualités. « Nous reconnaissons l’impact de l’exploitation minière sur le monde naturel et, pour cette raison, nous soutenons les pratiques durables qui accompagneront le développement de meilleures pratiques qui se traduiront par davantage de rendements », expose Mark Burridge, gérant. Le gestionnaire a mis en place 45 mesures ESG pour évaluer les performances des entreprises minières et calculer un score ESG. Il y a quelques mois, Baker Steel a élaboré et publié une politique d’investissement extra-financière qui formalise et clarifie les actions et les politiques que doivent mener les acteurs du secteur. «Les problèmes environnementaux que nous recherchons couvrent, entre autres, les émissions de CO2 et l’utilisation de l’eau», poursuit-il.

«Concernant les problématique sociales, certaines considérations incluent la santé et la sécurité de la main-d'œuvre, le respect des droits de l’homme, ou encore l’adhésion de la société au Pacte mondial des Nations Unies. Enfin, l’équipe doit accéder à la direction de l’entreprise, pour lui permettre d’apprécier ses principes de gouvernance». En portefeuille, on retrouve notamment Norsk Hydro, groupe norvégien spécialisé dans la production, le raffinage, la fabrication et le recyclage de produits en aluminium, «qui recourt à l’énergie hydroélectrique donc une énergie bon marché et contrôlée» ou encore Newcrest Mining, une société minière basée en Australie qui exploite et vend de l’or et du concentré d’or et de cuivre à partir d’actifs situés au Canada, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Nouvelle-Galles du Sud.

Diversité des offres

En France, bien des maisons de gestion appliquent ce raisonnement, mais les initiatives de Bruxelles se traduisent par un nouveau type d’offre. La Financière de l’Echiquier vient de lancer un fonds actions internationales : Echiquier Go Local, axé sur la résilience et les besoins d’autonomie de secteurs stratégiques. «Le sujet de l’investissement dans des sociétés minières a été particulièrement discuté à la conception du fonds, confie Nina Lagron, gérante du véhicule. L’indépendance européenne face aux matières prioritaires est certes cruciale mais ne doit pas laisser place à des raccourcis». Ici aucune ligne de mines exploitées dans des contrées exotiques. Le dernier-né de la gamme est exposé à seulement deux valeurs minières : le canadien Nutrien, spécialisé dans la production d’engrais «un des plus gros producteurs mondiaux de potasse, poursuit-elle. Tous ses sites sont implantés au Canada ce qui assure transparence et qualité des informations fournies », le second est le français Imerys, retenu notamment pour son projet d’exploitation de lithium en France. «Parce que nous sommes encore très en amont de l’opération, il est possible d’exercer un engagement actionnarial très fort. Nous avons demandé leur KPI (Key Indicator Performance) sur le retraitement de l’eau, leurs engagements relatifs à la sauvegarde de la biodiversité, aux populations locales, etc. Des projets similaires en Australie sont également étudiés.»

Une autre boutique tricolore, CPR AM vient aussi de se positionner sur le thème du financement de l’autonomie stratégique européenne. «L’Europe est dépendante de pays étrangers pour l’ensemble de ces matières premières. Quasiment 100 % du tantale, du titane ou encore du manganèse que le continent utilise sont importés ; c’est aussi le cas pour 80 % du lithium et du cobalt, 50 % du cuivre, 30 % du nickel…, énumère Damien Mariette, gérant du tout nouveau European Strategic Autonomy. Et la transition verte voulue par Bruxelles aboutit à un renforcement de l’utilisation des ressources naturelles. Par exemple, un véhicule électrique nécessite 5 fois plus de métaux qu’une voiture de fabrication traditionnelle. Il est tout à fait possible de produire ces matières premières critiques sur notre sol, assure-t-il. Les coûts d’exploitation certes plus élevés compenseront le risque d’approvisionnement et le coût carbone de certaines régions exportatrices». D’ailleurs, le fonds de CPR AM dispose d’une liste de sociétés minières « investissables ». Et puis le projet de directive européenne CS3D devrait donner un tour de vis au devoir de vigilance des entreprises. Elles ne pourront plus fermer les yeux sur des externalités environnementales et sociales regrettables… mais géographiquement lointaines. Promesse de pratiques aux meilleurs standards du marché.

Un pas de côté

Reste que tout n’est pas si simple, même en Europe. «En Serbie, un projet de Rio Tinto d’extraction de lithium est au point mort tout comme en Espagne et au Portugal où les contestations ont été très fortes, rappelle Julien Bouyssou. Chez BNPP AM, les réflexions portent désormais sur l’écoconception et l’économie de la fonctionnalité. Les maisons de gestion font un pas de côté pour se positionner sur le recyclage des métaux et une utilisation plus efficace des ressources par une mutualisation des usages. «Le concept du ‘sustainable mining’ est sujet à débat, soulève-t-il, il faut tenter d’agir sur l’ensemble de la chaine de valeur pour plus de soutenabilité. C’est pourquoi il est important d’influencer la demande. Nous travaillons sur la notion d’économie circulaire en identifiant des entreprises positionnées sur le retraitement des métaux, par exemple ». Même son de cloche du côté de La Financière de l’Echiquier. «Soutenir ces acteurs nécessite de garder en tête l’écoconception autour de la production amont comme aval, appuie Nina Lagron. La circularité doit être pensée dès la conception du produit.» Gage aussi aux investisseurs d’en finir avec le NIMBY « Not In My BackYard » (pas dans mon arrière-cour). Le prix de l’indépendance.