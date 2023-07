Retour sur le partenariat de Sienna Gestion avec Occur

Pierre-Antoine Nonotte-Varly, Directeur du développement de Sienna Gestion, et Stéphane Fragues, CEO d’Occur Experts, reviennent sur la Rencontre OCCUR 2023, qui réunissait les professionnels du patrimoine, family offices, banques privées et CGPI, et dont Sienna Gestion était partenaire Premium.

Sienna Gestion partage les mêmes valeurs que la clientèle des banques privées et des family offices, en tant qu’expertise de Sienna IM, filiale du Groupe Bruxelles Lambert, détenu par les familles Frère et Desmarais.

Occur est ravi de compter Sienna Gestion parmi ses partenaires premium, car nos adhérents doivent pouvoir trouver les meilleures solutions pour leurs clients privés à travers de nouveaux acteurs capables de proposer des services différents.

La diversification des actifs est un objectif majeur pour cette clientèle, aussi ces acteurs doivent être capables de proposer du coté, du non coté, du venture, du private equity, de l’immobilier.