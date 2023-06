Que cache le rebond des grandes valeurs technologiques ?

Le secteur technologique américain signe son retour en grâce. Sept de ses principaux représentants (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Netflix et Nvidia) ont collectivement enregistré un gain de 34% au cours des quatre mois précédant le 30 avril 2023. Si l’on exclut ces valeurs, le reste de l’indice MSCI USA n’a progressé que de 3%.

Les grandes valeurs technologiques avaient été les «gagnantes de la pandémie» en 2020 et 2021 en raison de la forte demande pour leurs produits. Mais les inquiétudes liées à la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, qui signifient que leurs bénéfices et flux de trésorerie futurs valent moins aujourd’hui, a provoqué une vive correction en 2022.

Ces points noirs n’ont pas totalement disparu, mais des éléments permettent de conforter le rebond récent. D’une part, les fondamentaux des valeurs de la tech s’améliorent. Des entreprises comme Microsoft et Nvidia bénéficient de tendances commerciales très fortes : elles sont notamment considérées comme les grands gagnants de la révolution de l’IA générative. Apple a également publié récemment des bénéfices trimestriels très solides, ce qui montre qu’elle est plus robuste que d’autres entreprises plus banalisées du secteur de l'électronique grand public. D’autre part, certains autres membres de ce groupe - comme Amazon, Alphabet, Meta et Netflix - ont découvert les «mérites» de la réduction des coûts. Ce potentiel est important dans ces entreprises, après l'énorme frénésie d’embauches des trois dernières années.

Rotation sectorielle

Enfin, le rebond des valeurs technologiques est aussi, en partie, le fruit d’un phénomène de pivot des investisseurs des valeurs de rendement vers celles de croissance. Les tensions dans le secteur bancaire observées cette année, sous l’effet de la remontée des taux, ont été le catalyseur de cette rotation sectorielle. Si la Réserve fédérale devait suspendre ses hausses de taux, cela réduirait le vent contraire pour les valeurs de croissance telles que la technologie. Cette rotation a été beaucoup plus prononcée aux États-Unis que sur les autres marchés internationaux, là où les perspectives de reprise économique sont les plus avancées, ce qui renforce l’idée qu’elle pourrait être liée aux préoccupations macroéconomiques et aux mouvements cycliques du marché.