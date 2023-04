Procter & Gamble rejoint le club très privé des émetteurs à spread négatif

Le marché crédit euro corporate continue de repousser les limites. Après avoir franchi celle des rendements négatifs pendant la période de politique ultra-accommodante de la Banque centrale européenne (BCE), les émetteurs commencent à afficher des primes de crédit négatives. Une conséquence cette fois de la hausse des taux. Dans la foulée de LVMH il y a une semaine, l’américain Procter & Gamble a rejoint lundi ce club très fermé. Cette tendance semble s’affirmer. Mais cela ne concerne bien évidemment que certains émetteurs et sur une partie bien précise de la courbe, le 2-3 ans. Cette pratique existe déjà sur le marché de la dette financière, pour les émissions d’obligations sécurisées (covered bonds) de certaines banques.

Le groupe de luxe français a été le premier émetteur corporate à placer de la dette obligataire avec un spread de 7 points de base (pb) sous les taux midswaps sur une échéance à 2,5 ans et un montant de 1 milliard d’euros. LVMH est noté AA- par S&P et A1 par Moody’s. Fin mars, alors que les craintes sur le secteur bancaire commençaient à s’apaiser, Schneider Electric, qui est noté A- et A3, avait ouvert la voie en émettant 750 millions d’euros à 2 ans avec un spread nul (flat). Procter & Gamble, dont les notes de crédit sont AA- et A3, a quant à lui émis une obligation à 3,25 ans avec un spread négatif de 10 pb dans le cadre d’une transaction en deux tranches (8,25 ans pour la deuxième avec un spread de 15 pb). Diageo a également émis 500 millions d’euros à 2 ans dans le cadre d’une transaction privée, avec une prime également négative selon nos calculs. «La capacité à émettre dans ces conditions ne concerne toutefois que quelques émetteurs aux notations crédit les plus élevées qui peuvent devenir pour certains investisseurs des substituts aux taux sans risque», note Alexandre Deneuville, gérant crédit chez Carmignac. Souvent les mêmes qui avaient émis à des rendements négatifs en 2020-2021. Le gérant note ainsi que le groupe suisse de produits pour la construction Sika, pourtant noté A- par S&P, a émis mardi une obligation à 3,5 ans avec un spread de 50 points de base (pb).

Par rapport aux taux souverains, autre référence, le spread (qui traduit la prime de risque appliquée par le marché à un émetteur) reste positif. L’écart entre les taux souverains et les midswaps (le swap spread) reflète notamment la prime de risque du marché interbancaire. Le spread contre emprunts d’Etat allemands de LVMH a été de 66,5 pb.

Volatilité des taux très court terme

Le renchérissement du coût de financement court terme (taux €str 3 mois passant d’un territoire négatif à plus de 3,2%) occasionné par les remontées de taux de la BCE et une certaine volatilité observée sur ces marchés ont incité ces émetteurs, traditionnellement actifs sur le marché des billets de trésorerie, à aller chercher de la liquidité sur des maturités un peu plus longues (2-3 ans). «La particularité des émissions de billets de trésorerie est qu’il faut être très régulièrement dans le marché, relève Fabien Lassaire, responsable origination DCM corporates chez Deutsche Bank. Comme l’ont encore montré les craintes sur le système bancaire régional américain, le marché primaire peut devenir plus difficile en cas de tensions sur le marché.» Mais ces émetteurs veulent aussi profiter d’une situation qui pourrait ne pas durer. Outre l’intérêt en termes de communication auprès des investisseurs, en re-balançant une partie de leur financement court terme vers des maturités entre deux et trois ans, cela leur permet de retirer une partie de ce risque, même s’ils gardent un intérêt pour le très court terme qui reste bien moins cher.

Pour savoir si l’opération est compétitive, l’émetteur va observer un potentiel échange de sa dette à taux fixe en dette à taux variable (swap). «Quand un émetteur échange sa dette d’un taux fixe à un taux variable, la marge à l’émission est le paramètre le plus important afin de comparer au marché court terme», explique Fabien Lassaire. La maturité deux ans est actuellement le point le plus haut de la courbe de taux, qui est fortement inversée. Généralement, les émissions obligataires à court terme sont à taux variable, comme dans le cas du groupe suisse Sika qui a également émis mardi une obligation à 1,5 an à taux variable avec une marge de 20 pb au-dessus du taux Euribor 3 mois. Les émetteurs avec des cash flows récurrents sont plus à même d’émettre à court terme. Lorsque les cash flows sont faibles ou plus cycliques, les sociétés émettent à plus long terme (5-7 ans généralement), avec un coût aujourd’hui équivalent à du court terme.

«Cela traduit aussi les niveaux des rendements redevenus attractifs sur le marché du crédit», ajoute Alexandre Deneuville. LVMH offre un coupon de 3,375% à 2,5 ans et un rendement de 3,402% à l’émission. Le coupon de Procter & Gamble s’élève à 3,25%. Le gérant rappelle que début 2020, le groupe de luxe avait émis une obligation à 4 ans avec un spread de 22 pb mais un rendement négatif. L’américain Procter & Gamble avait placé en octobre 2018 une obligation à 6 ans avec un spread de 17 pb au-dessus des midswaps mais un coupon de 0,625%. «Même quand ce sont de belles sociétés, emprunter leur coûte nettement plus cher qu’il y a quelques années», conclut-il.

