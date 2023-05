Pourquoi la reprise des investissements des entreprises va durer

La résistance des plans d’investissement des entreprises pourrait ressembler à une énigme. Pourquoi les entreprises investiraient-elles dans des usines ou des machines si une récession se profile à l’horizon et que les taux d’intérêt ont fortement augmenté ? Pourtant, notre outil de suivi, mis à jour en mars après la saison des résultats annuels, annonce une croissance de 4 % des investissements en 2023, après deux années déjà très fastes.

La réponse à cette énigme réside dans une série de facteurs. Après la perturbation des chaînes d’approvisionnement causée par la pandémie, les entreprises sont désireuses de ramener la production plus près de leurs marchés intérieurs. Compte tenu des tensions géopolitiques croissantes entre l’Occident et la Chine, les gouvernements sont prêts à les soutenir dans cette démarche. La croissance de l’automatisation et le besoin d’efficacité énergétique sont d’autres facteurs.

Secteurs gagnants

Surtout, des mesures de relance budgétaire coordonnées viendront alimenter ces investissements. Les Etats-Unis et l’Union européenne cherchent à saisir l'énorme opportunité que représentent les énergies propres et d’autres technologies durables. Ils y voient un moyen de créer des emplois et d’assurer la compétitivité de leurs économies. Notre équipe a suivi les mentions des termes «délocalisations» et «relocalisations proches» dans les transcriptions des résultats des entreprises aux Etats-Unis et celles-ci sont en augmentation sur les deux dernières années (cf graphique).

Plusieurs secteurs bénéficieront plus directement de cette réindustrialisation, et pas seulement les semi-conducteurs, où plus de 200 milliards de dollars d’investissements ont déjà été annoncés. Les groupes d’analyses de données et de logiciels, les producteurs de matériaux avancés (plus efficaces sur le plan énergétique que les solutions traditionnelles), les fabricants d’automates ou les industriels disposant d’une large base d’actifs installés seront les mieux à même de monétiser ce changement de régime économique. Nous pensons par exemple que l’Américain John Deere est particulièrement bien placé pour proposer des technologies géospatiales, automatisées et intelligentes afin d’améliorer les rendements dans l’agriculture : ces innovations devraient générer des retours économiques très rapides en raison des prix actuellement élevés des cultures.