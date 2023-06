Pétrole : le grand retournement aurait lieu avant 2030

Bientôt le début de la fin. Le «peak oil», en vogue à la fin des années 90, est en train de faire un retour fracassant. Mais avec une autre signification. Alors, qu’il y a un quart de siècle, il renvoyait au moment où le pétrole commencerait à manquer, il correspond désormais au moment où l’humanité entamera son sevrage à l’or noir. Et ce pic de demande «serait en vue avant la fin de la décennie», selon Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Dans ces perspectives pour 2028 publiées le 14 juin, l’AIE anticipe un ralentissement marqué de la croissance de la consommation de pétrole dès l’an prochain puis une décélération progressive les années suivantes. Elle tomberait ainsi à 0,4 million de barils par jour (b/j) en 2028, contre 2,4 millions cette année. Dès 2026, la demande ne serait quasiment plus portée que par la pétrochimie. L’utilisation du pétrole pour le transport routier atteindrait un sommet en 2025, et même en 2023 en ce qui concerne l’essence. Pour l’ensemble des types de transports, la demande deviendrait négative à partir de 2027 en dépit d’une croissance toujours sensible dans l’aérien.

Dernière année de hausse en Europe

Ce retournement historique aurait lieu plus tôt qu’initialement envisagé par l’AIE, qui misait plutôt sur 2035. En cause, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine qui ont entraîné le déploiement d’importants plans de relance largement consacrés aux énergies vertes. Les dépenses dans le domaine dépasseraient 2.000 milliards de dollars d’ici à 2030.

L’Agence estime que la montée en puissance des véhicules électriques et les progrès réalisés en termes d’efficacité permettront d’économiser 7,8 millions de barils par jour de pétrole en 2028, laissant une demande mondiale inférieure à 106 millions de b/j, contre 102,3 millions cette année.

Dans les pays développés, la bascule a déjà commencé. D’après les projections de l’AIE, l’Europe et l’Amérique du Nord ne retrouveront jamais leur consommation de brut d’avant le Covid, en 2019, quand elle atteignait 25 millions de b/j outre-Atlantique et 15,7 millions sur le Vieux continent, contre 24,7 millions et 14,9 millions attendus pour cette année. A partir de 2024, l’Agence de l’énergie anticipe une baisse annuelle de l’ordre de 0,2-0,3 million de barils par jour en Amérique du Nord et d’environ 0,1 million en Europe.

Ralentissement en Chine

Ces diminutions ne permettront pas de compenser les hausses dans les autres parties du monde. Les pays émergents continueront à brûler chaque année plus d’or noir. Mais l’AIE prédit un ralentissement tangible. De +1,4 million de b/j en 2023, la croissance de la consommation chinoise tomberait à 0,1 million en 2028. Le pays, qui devrait compter plus de 50% des 155 millions de véhicules électriques en circulation dans le monde en 2028, verrait sa consommation de carburants routiers reculer à partir de 2026.

Reste à savoir si ces évolutions, positives pour la planète, seront suffisantes pour limiter la hausse des températures du globe en deçà de niveaux insupportables.