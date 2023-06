Pas de «pardon» pour les prêts étudiants aux Etats-Unis

Les deux décisions que la Cour suprême des Etats-Unis a rendues ce jour sont venues doucher les espoirs de quelque 26 millions d’Américains qui avaient sollicité une annulation partielle de leurs prêts étudiants.

Les juges ont considéré que l’administration Biden n’était pas fondée à s’appuyer, en justification de sa loi, sur le Heroes Act de 2003, qui octroyait au secrétaire à l’Education le pouvoir d’annuler ou de modifier toute disposition concernant les programmes de prêts étudiants si une situation d’«urgence nationale» le justifiait.

L’effacement des dettes portait sur un montant total d’environ 400 milliards de dollars, qui pèseront sur les finances des ménages à partir du mois d’octobre 2023, date à laquelle trois années de moratoires sur les remboursements de prêts étudiants prendront fin. Pour mémoire, la dette étudiante totalisait 1.600 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2023, en hausse de 9 milliards par rapport au trimestre précédent selon la dernière enquête de la Réserve fédérale (Fed), parue en mai 2023. Ce sont 43 millions d’Américains qui ont souscrit des prêts étudiants.

Les décisions de la Cour suprême toucheront davantage les ménages les plus fragiles financièrement. Selon une étude publiée par la Fed de New York en septembre 2022, le montant moyen de la remise aurait représenté près des deux tiers de la dette des Américains à faible revenu. Les conséquences du retrait de cette mesure sur la consommation et la solvabilité des ménages restent à analyser, à l’aune des mesures de compensation promises par Joe Biden avant même que la Cour suprême ait rendu ses décisions.