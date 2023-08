Nvidia ne dissipe pas les questions sur la valorisation de la tech

Les taux longs ont gâché la fête. Le rebond des valeurs technologiques, alimenté par l’attente des résultats trimestriels de Nvidia, le spécialiste américain des semi-conducteurs nécessaires pour le développement de l’intelligence artificielle, dont les perspectives se sont révélés, bien au-delà des attentes, a fait long feu. La perspective d’un discours restrictif de Jerome Powell le président de la Fed vendredi lors de la réunion annuelle de Jackson Hole a refroidi l’enthousiasme des investisseurs. D’autant que le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a affirmé jeudi qu’une accélération de la croissance américaine entraînerait des taux plus élevés.

L’indice Nasdaq a perdu 1,9% jeudi après avoir ouvert en hausse dans le sillage du rebond de Nvidia vers un nouveau plus haut historique de plus de 500 dollars, mais progressait toujours de 30% depuis le début de l’année, malgré sa baisse de 7% au cours du dernier mois. L’indice S&P 500, dont la hausse cette année est quasi exclusivement due au bond des grandes capitalisations de la tech, comme Meta, Apple, Alphabet, et surtout Nvidia, affichait encore un gain de 15% depuis le début de l’année. Le marché américain est considéré comme cher par de nombreux investisseurs et stratégistes de marché qui sont aujourd’hui sous-pondérés, au profit des actions européennes ou des marchés émergents. Le Nasdaq se paye actuellement 28,5 fois ses bénéfices estimés pour 2024 et le S&P 500 18,2 fois.

L’engouement autour de l’intelligence artificielle ces derniers mois explique en grande partie ce qui peut être vu par certains comme une bulle. «Nvidia est la nouvelle Tesla du marché boursier qui attribue aveuglément une valorisation ridiculement élevée et irréaliste, a déclaré à Bloomberg David Trainer, président de New Constructs, une société de recherche en investissement basée à Nashville. Nous ne nions pas que Nvidia est une grande entreprise, mais nous soulignons que sa valorisation est plus qu'élevée et injustifiable.» De fait, l’action Nvidia, ainsi que les autres valeurs liées de près ou de loin à l’IA, semblent avoir atteint un plafond. En mai, l’annonce surprise d’une révision en forte hausse de ses prévisions trimestrielles de résultats avait propulsé l’action du fabricant de semi-conducteurs dont la valorisation a bondi depuis de plus de 50%, dépassant pour la première fois les 1.000 milliards de dollars de capitalisation, et désormais à plus de 1.200 milliards. Les autres valeurs techs (Microsoft, Meta, Alphabet…) évoluaient dans le rouge jeudi malgré les perspectives affichées par Nvidia.

«Nous ne sommes pas négatifs sur le secteur de la technologie, mais la valorisation nous incite désormais à être plus prudents, indique Florian Ielpo, responsable macro, multi-asset chez Lombard Odier AM. Il nous semble que le potentiel d’expansion de la valorisation est désormais limité dans ce contexte de taux qui continuent leur progression.» Celui-ci estime que le potentiel d’appréciation est plus élevé pour les valeurs en retard, notamment les secteurs cycliques qui pourraient profiter d’une croissance économique plus soutenue que prévu outre-Atlantique. De fait, l’indice S&P équipondéré, comme gomme l’impact de la tech sur les performances, affiche un gain de seulement 4,5% cette année et une valorisation bien inférieure à celle de l’indice pondéré par la capitalisation (le ratio de capitalisation des bénéfices estimés à un an, le PER - price earning ratio -, est 3 points en dessous).

Résultats concrets

«Les valorisations sont élevées, c’est vrai, mais les résultats et les perspectives de Nvidia nous montrent que ce n’est pas totalement anormal», poursuit Xavier Chapard, stratégiste chez La Banque Postale AM. Le troisième trimestre du fabricant de semi-conducteurs confirme que la thématique de l’IA n’est pas virtuelle, mais repose sur des éléments fondamentaux, estime-t-il. «Surtout les perspectives sont très favorables». Nvidia a relevé sa perspective de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre à 16 milliards de dollars, contre 12,6 milliards attendus jusque-là par les analystes. L’action Nvidia se paye 50 fois les bénéfices estimés pour l’exercice en cours et 4 fois le chiffre d’affaires (valeur d’entreprise/ventes), selon le consensus Bloomberg.

«Nous continuons de croire que les principaux bénéficiaires du spectaculaire développement de l’IA sont les fabricants de puces comme Nvidia ou AMD, ensuite les fabricants de mémoires comme Micron, Samsung ou Hynix», affirme David Rainville, gérant spécialisé dans la tech chez Sycomore AM. Avec à la clé des perspectives de croissance qui pourraient dépasser les anticipations du marché et justifier les valorisations actuelles et une expansion du PER. Mais le potentiel de croissance et de progression de l’action ne concerne pas uniquement ces acteurs.

Microsoft, dont les prévisions bénéficiaires ont été revues à la baisse, pourrait surprendre en 2024, avec des résultats supérieurs aux attentes. Pour le gérant, le potentiel d’appréciation va au-delà de la folie autour de l’IA, car les besoins d’investissement des entreprises, dans les logiciels et dans les infrastructures informatiques, sont énormes, ce qui ne serait pas totalement pris en compte par le marché. Il note que si la valorisation du Nasdaq est supérieure à sa moyenne des dix dernières années, en relatif, l’indice équipondéré par rapport au S&P équipondéré est proche de la médiane historique des valorisations, et ne tient donc pas compte de ce potentiel d’appréciation.

Toutefois, il se montre maintenant prudent car le marché est davantage guidé par l’évolution des taux et la macroéconomie. D’où la réaction jeudi à la veille de Jackson Hole. «On ne peut pas dire pour l’instant qu’il y a une bulle sur le secteur de la tech, juge Xavier Chapard. L’énorme différence avec la bulle des TMT en 2000 est qu’aujourd’hui les perspectives sont bien réelles. Ces entreprises enregistrent de vrais chiffres d’affaires et dégagent des résultats.» Il estime néanmoins que le potentiel de hausse est désormais limité à la progression des résultats. Le risque serait d’atteindre un niveau de valorisation tel que les attentes de résultats ne seraient plus tenables. La définition d’une bulle. «Pour le moment, le marché voit le verre à moitié plein», estime le stratégiste.

