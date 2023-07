Moscou met en pause le corridor céréalier de l’Ukraine

L’annonce n’a pas ému les marchés. Le 17 juillet, les autorités russes ont annoncé que l’accord régissant le corridor céréalier, qui permettait à l’Ukraine d’acheminer ses exportations depuis un an, ne serait pas renouvelé une quatrième fois. «Plus qu’une surprise, il s’agit d’une confirmation, beaucoup d’opérateurs anticipant cette annonce depuis le mois de juin, explique Gautier le Molgat, PDG d’Argus Media France. La vraie surprise vient de la nuance apportée par les autorités russes, qui mettent l’accord en pause, ce qui laisse la porte ouverte aux autres parties pour donner satisfaction au Kremlin », poursuit-il. La sécurité du corridor n'étant désormais plus assurée, l’Ukraine sera sans doute contrainte de faire transiter ses exportations par voie terrestre et fluviale. «Cela augmentera considérablement les coûts de transport et exercera une pression supplémentaire sur les bénéfices des agriculteurs ukrainiens. L’effet d’entraînement est que cela pourrait les inciter à planter moins la saison prochaine», estime dans une note Carlos Mera, responsable des marchés des produits agricoles chez Rabobank.

A lire aussi:

A l’appui de sa décision, Moscou a expliqué que les contreparties accordées lors de la signature du «Grain Deal » n’avaient pas été respectées - notamment la reprise des exportations d’ammoniac via un pipeline menant de la Russie au port ukrainien d’Odessa et la reconnexion de sa banque agricole d'État Rosselkhozbank au système de paiement international SWIFT. Les Nations unies ont catégoriquement contesté les arguments invoqués par Moscou. « Le commerce des céréales russes a atteint des volumes d’exportation élevés et les marchés des engrais se stabilisent, les exportations russes se rapprochant de la pleine reprise, comme l’ont déclaré l’Union russe des Exportateurs de céréales et l’Association russe des producteurs d’engrais», a déclaré lors d’un point presse le secrétaire général des Nations unies António Guterres, citant à cette occasion des passages entiers d’un courrier adressé quelques jours auparavant au président russe Vladimir Poutine.

La baisse en volume des exportations d’engrais en 2022 (-15%) est réelle. Mais, la flambée des prix aidant, les recettes d’exportation ont été multipliées par 1,5 pour atteindre 19,3 milliards de dollars, selon les douanes russes. La situation s’est dégradée en 2023, avec des exportations en baisse de 24%, selon Bloomberg. En outre la réouverture du pipeline, par lequel transitaient 2,5 millions de tonnes d’ammoniac avant le déclenchement du conflit, semble être exclue pour le moment. Celui-ci a été endommagé par une explosion au début du mois de juin. « Les exportations d’engrais sont en chute libre, et ce d’autant plus que le pipeline reliant la ville russe de Togliatti au port d’Odessa et permettant le transport de l’ammoniac vers l’Europe est désormais inutilisable », explique Gautier Le Molgat.

Les exportations de blé russe sont au plus haut

En revanche, les exportations de grains ne semblent pas souffrir des sanctions. Les prévisions d’exportations de blé pour la récolte 2023-2024 ont même été revues à la hausse par l’USDA (US Department of Agriculture) le 12 juillet dernier, à 47,5 millions de tonnes. La Russie avait exporté 33 millions de tonnes lors de la récolte 2021-2022. Les exportations de maïs sont attendues en légère baisse par rapport à l’an dernier (-16% à 4,2 millions de tonnes), mais supérieures à la récolte 2021-2022 (4 millions de tonnes). «Il est certain que la coupure de l’accès à SWIFT, décidé par les Occidentaux, rend difficile pour des compagnies internationales de commercer avec la Russie. L’essentiel du transport est assuré par la flotte russe. Cependant, les volumes exportés n’apportent pas la preuve d’un frein dans les exportations», confirme Gautier Le Molgat.

Enfin, Vladimir Poutine a récemment déclaré que moins de 3% des exportations ukrainiennes étaient destinées à des pays pauvres, et contribuaient donc peu à lutter contre la faim dans le monde. Selon les données fournies par les Nations unies, 2% des 33 millions de tonnes ayant transité via ce corridor, soit 700.000 tonnes, ont été distribuées dans le cadre du programme alimentaire mondial. Cette donnée brute, associée aux chiffres des Nations unies (voir graphes) pourrait accréditer la thèse du président russe. Mais dans le détail, toujours selon les Nations unies, 42% des exportations de blé et la moitié des cargaisons de maïs ont été acheminées vers des pays à bas revenu.

« Grâce à cet accord, le marché mondial s’est replié de 100€/t en l’espace de six semaines. L’ensemble des pays importateurs en a bénéficié, sans forcément s’approvisionner auprès de l’Ukraine. L’ouverture de ce corridor a permis de limiter l’effet rareté, ce qui était l’objectif principal des Nations unies », rappelle Gautier Le Molgat, qui explique au passage que les autorités russes ont échangé avec les dirigeants de plusieurs pays africains au cours du dernier week-end afin de les rassurer sur la disponibilité des produits agricoles russes. Le consortium agro-industriel RusGrain a publié le 17 juillet une déclaration sur Telegram, afin de rassurer sur le respect, par les exportateurs russes, de leurs engagements contractuels, et sur leur capacité à maintenir des prix compétitifs. L’optimisme de la filière ne s’est visiblement pas propagé jusqu’au Kremlin.