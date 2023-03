Matignon lance un plan d’envergure pour le transport ferroviaire

La France et l’Allemagne ont indiqué mardi avoir constaté que les Etats-Unis étaient disposés à discuter des préoccupations de l’Europe à propos de la loi américaine destinée à compenser l’inflation (IRA). Paris et Berlin s’inquiètent que l’IRA, mise en oeuvre à la fois pour protéger les entreprises américaines de l’impact de la hausse des prix et pour apporter des aides fédérales à des projets de technologie verte, nuise à la compétitivité des entreprises européens sur le gigantesque marché nord-américain. En déplacement à Washington, le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et son homologue allemand, Robert Habeck, ont rencontré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Hormis une promesse de «transparence» sur les aides publiques apportées, peu de détails ont été communiqués par les deux ministres à l’issue de la réunion.