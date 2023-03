L’Union européenne mise sur la transparence pour réduire les inégalités salariales femmes-hommes

Les interventions de l’Union européenne (UE) dans le domaine de la politique sociale sont assez rares pour être soulignées. Jeudi après-midi, le Parlement européen a adopté à une large majorité une directive destinée à réduire les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes. Pour ce faire, cette directive, qui sera très vraisemblablement entérinée par les Etats membres au sein Conseil de l’UE dans les prochains jours, va imposer une série de «mesures de transparence» aux employeurs européens.

«Nous allons interdire le secret salarial», a lancé jeudi en conférence de presse Samira Rafaela, la rapporteure du Parlement issue du groupe Renew (libéral), se félicitant d’«une journée historique». Selon le texte, les employés et leurs représentants auront le droit de recevoir des informations «claires et complètes» sur les niveaux de rémunération ventilés par genre, pour savoir si leur entreprise paie les hommes et les femmes de manière équitable, pour le même travail.

Ces nouveaux droits concernent aussi les demandeurs d’emploi, à qui devra être garanti l’accès à des informations sur la fourchette de rémunération des postes auxquels ils postulent. Par ailleurs, les employeurs se verront interdits d’interroger les candidats sur leur salaire antérieur. Enfin, les entreprises de plus de 100 salariés auront l’obligation de rendre public régulièrement l’écart de rémunération entre les genres.

La marge de manoeuvre des Etats membres

Les femmes gagnent 13 % de moins par heure que les hommes pour le même travail en moyenne dans l’UE, selon les derniers chiffres d’Eurostat, datant de 2020. Ce chiffre cache toutefois d’importantes disparités entre pays : il est de 0,7 % au Luxembourg, de 15,8 % en France, de 18,3 % en Allemagne, et monte jusqu’à 22,3 % en Lettonie.

D’après une étude de l’OCDE, imposer la transparence est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour lutter contre les inégalités salariales. La directive européenne s’efforce toutefois d’aller plus loin : si l'écart de rémunération publié par l’entreprise est supérieur à 5 % sans justification, les employeurs seront tenus de procéder à une évaluation des salaires avec les représentants des travailleurs et de « prendre des mesures correctives ».

Mais, comme souvent lorsqu’il s’agit d’une directive, l’efficacité de ces dispositions dépendra en partie de la bonne volonté des Etats membres, qui bénéficieront d’un délai de trois ans pour transposer le texte dans leur droit national, non sans une certaine marge de manœuvre. Ainsi, il est prévu que les États membres « mettent en place des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, telles que des amendes, pour les employeurs qui enfreignent les règles ».