L’OPEP+ poursuit le sevrage de pétrole pour septembre

L’OPEP+ maintient la pression sur les prix du pétrole. Le Comité ministériel conjoint de surveillance a approuvé ce vendredi 4 août la poursuite de sa politique de réduction de la production pétrolière agrégée de ses membres pour le mois de septembre. Le cartel de producteurs pétroliers s’est également dit «prêt à prendre des mesures supplémentaires à tout moment, en s’appuyant sur la forte cohésion», soit des coupes supplémentaires en cas de baisse de la demande.

Les prix du WTI et du Brent ont peu réagi à l’annonce, des informations sur cette décision ayant fuité dans la presse la veille.

Le consortium de pays producteurs de pétrole, qui réunit les membres de l’OPEP et une dizaine de grands producteurs non-membres, dont la Russie, a entamé une réduction de sa production il y a tout juste un an pour soutenir les prix face au risque de baisse de la demande mondiale. Après une première diminution de deux millions de barils par jour en août 2022, l’OPEP+ a serré davantage les écrous en avril dernier, pour atteindre une baisse de sa production de 3,66 millions de barils par jour (bpj), soit 3,7% de la production mondiale. L’accord tient jusqu'à la fin de l’année.

Cette baisse coordonnée est complétée depuis deux mois par une réduction volontaire d’un million de barils par jour de la part de l’Arabie saoudite. Le royaume a annoncé ce jeudi la poursuite de cette stratégie en maintenant sa production de brut à neuf millions de barils par jour pour septembre, contre 10 millions en temps normal. Le même jour, la Russie a annoncé réduire ses exportations de brut de 300.000 barils par jour pour septembre, contre une réduction de 500.000 bpj pour juillet et août, un choix qui se fait également en dehors de l’accord.

La baisse de l’offre contrebalance les mauvaises nouvelles macroéconomiques

L’efficacité de la stratégie de l’OPEP+ dépend grandement des efforts supplémentaires de l’Arabie saoudite et de la Russie. Ce sont les restrictions de ces deux producteurs qui ont finalement fait grimper les prix à partir des premières annonces fin juin, le WTI s’adjugeant 21% sur un mois, et le Brent, 18%.

La confirmation ce jeudi 3 août de la poursuite des efforts saoudiens et russes a donné un coup de fouet à ces deux indices, le WTI progressant de 2,4% pour repasser au-dessus de 81,5 dollars (74 euros), et le Brent de 2,2% pour toucher à nouveau 85 dollars. Ils avaient vu leurs valeurs respectives s’effriter la veille à la suite de prises de profits par les opérateurs de marchés, en raison de la dégradation de la note de crédit des Etats-Unis par l’agence Fitch, de la baisse consécutive des marchés actions.

Cette approche reste toutefois risquée pour les deux pays. L’Arabie saoudite a vu ses perspectives de croissance économique pour 2023 abaissées de 1,2 point de pourcentage par le FMI, à 1,9%, uniquement en raison de la baisse de ses revenus pétroliers. La Russie subit, en plus, un plafonnement du prix de son baril de la part des pays occidentaux en raison de la guerre en Ukraine. La réaccélération de ses exportations à partir de septembre signalerait par ailleurs des difficultés techniques l’empêchant de pleinement participer à un assèchement des marchés. «Nous pensons que la Russie aura du mal à maintenir ses restrictions d’exportation de brut jusqu’en septembre, car les raffineries subiront probablement une maintenance importante, libérant du brut national pour l’exportation. Avec un stockage commercial ou stratégique limité, la Russie sera probablement obligée d’exporter plus de pétrole, quels que soient ses engagements/promesses envers l’Arabie saoudite et l’OPEP plus largement », avait fait valoir, plus tôt dans la semaine, Joel Hancock, vice-président de la recherche en matières premières chez Natixis CIB.

