L’internationalisation du yuan est une course de fond

Le fonctionnement du yuan continue de se rapprocher de celui des autres devises. Même si comparée au dollar ou à l’euro, la monnaie chinoise est largement administrée, de nouvelles mesures viennent régulièrement en assouplir l’utilisation. Ainsi, les dernières évolutions de début janvier visent encore à en généraliser l’usage international. La Chine a beau représenter 15% du commerce mondial, seules 2,4% des transactions internationales sont réglées en renminbi.

Petits pas

Malgré ces ambitions, les autorités ont adopté la politique des petits pas. «L’élargissement des périodes de trading, censé faciliter l’usage du yuan comme devise de règlement des échanges, a eu un impact limité - les volumes traités sont assez faibles entre 23h30 et 3 heures du matin (heure de Shanghai, ndlr). L’heure à laquelle est déterminé le cours de clôture, 16h30, reste la période essentielle pour la découverte des prix», remarque Wee Choon Teo, stratégiste FX pour l’Asie chez Nomura. D’autres mesures pourraient être prises cette année, comme un élargissement de la bande de fluctuation face au dollar. La mesure serait symbolique, le yuan n’ayant pratiquement pas brisé la bande en 2022, mais serait une étape de plus dans la fixation du cours de la devise par le marché.

«Les mesures techniques n’auront pas d’impact important sur l’utilisation internationale du yuan, tempère Robert Gilhooly, économiste principal chargé de la recherche sur les marchés émergents chez abrdn. L’appétit pour la devise dépend de l’intérêt des investisseurs étrangers pour les actifs chinois, or les mouvements de capitaux restent contraints : Pékin veut éviter des sorties comparables à celles de l’été 2015, qui avaient créé des turbulences sur les marchés». Ces flux sortants étaient liés à des fuites de capitaux chinois, qui anticipaient la baisse du yuan. La Chine se dirige donc aujourd’hui vers une ouverture plus importante de ses marchés pour les investisseurs étrangers, tout en imposant des contrôles stricts aux mouvements de capitaux domestiques, précise l’économiste. A ce titre, l’annonce que les investisseurs étrangers pourront accéder aux marchés de dérivés sur les taux en 2022 (via le programme Swap Connect) est une avancée plus importante que des évolutions techniques.

Lignes de swap

Dernier moyen de renforcer l’attractivité du yuan, l’établissement de lignes de swap avec d’autres banques centrales : chacune des institutions garde une réserve de devises disponible pour l’échanger avec l’autre banque centrale, au taux de change en vigueur. Ces accords fournissent un accès à la liquidité, renforcent la confiance dans le yuan et ne nécessitent pas un accès libre aux marchés chinois. La Chine a ainsi établi une quarantaine d’accords, y compris avec la Banque centrale européenne, mais dont les montants totaux ne dépassent pas les 600 milliards de dollars, selon le Fonds monétaire international (FMI). «Les lignes de swap avec d’autres banques centrales doivent permettre de généraliser le yuan dans les transactions», explique Wee Choon Teo. Ces accords pourraient par exemple améliorer l’accès à la liquidité pour le règlement en yuan dans les pays bénéficiaires. «Reste que les lignes mises en place ne sont pas entièrement utilisées», poursuit le stratégiste.

Celles-ci ont pourtant plus d’un avantage. La Russie peut ainsi financer la totalité de son commerce avec la Chine (passé de 3,1% de ses échanges totaux en 2014 à 32% en 2022) sans risquer de s’exposer aux sanctions occidentales. L’architecture Cross-border Interbank Payments System (CIPS), qui intègre un système de messagerie similaire à Swift et un système de paiement (depuis 2018), contribue aussi à renforcer l’intérêt du yuan comme outil de contournement de sanction. L’internationalisation du yuan est un processus holistique.