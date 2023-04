L’insécurité alimentaire devient durable

Les marchés de matières premières agricoles se normalisent et le corridor d’exportation, à travers lequel le blé ukrainien peut rejoindre ses consommateurs, demeure ouvert. L’insécurité alimentaire demeure pourtant.

L’ouverture du corridor de la mer Noire n’a pas suffi à résoudre les problèmes logistiques. L’accord reste certes essentiel, puisqu’il permet d’exporter des volumes conséquents (23 millions de tonnes de produits alimentaires ont ainsi transité par le corridor depuis le lancement de l’initiative) et rassure les marchés mondiaux.

Toutefois, «avec une échéance de renouvellement de l’accord en mer Noire à deux mois, le risque de rupture d’approvisionnement de certains pays est toujours présent», soulève Coface. Signe que la guerre complique le transit de marchandises, «les céréales ukrainiennes coûtent beaucoup moins cher pour refléter les surcoûts logistiques beaucoup plus importants», rappelle Sébastien Poncelet, directeur du développement d’Agritel. «Mais le pays réussit à exporter la quasi-totalité de ce qu’il peut exporter».

Une part bien plus importante du blé ukrainien transite désormais par voie terrestre, vers l’UE. La zone a établi des «lignes solidaires», ouvrant ses marchés aux céréales ukrainiennes jusqu’ici soumises à des quotas d’importation et des surtaxes.

Récolte

Les problèmes ne sont pas seulement logistiques. Les surfaces cultivées en Ukraine ont diminué de 40% depuis le début du conflit, tandis que les prix de vente bas appauvrissent les agriculteurs et limitent les perspectives d’investissement. La récolte de cette année est ainsi attendue à 17 millions de tonnes par Agritel, contre 25 millions en temps normal, tandis que la production mondiale devrait baisser de 2% cette année en raison d’une demande inélastique.

Les importateurs pourraient être contraints de puiser dans leurs réserves : les stocks mondiaux hors Chine sont en nette diminution, passant de 148 millions de tonnes en 2019 à 128 millions de tonnes aujourd’hui. Les stocks russes sont toutefois supérieurs de 10 millions de tonnes à leur niveau de 2021, grâce à une récolte abondante l’an dernier, ce qui pourrait contribuer à limiter les tensions.

Redoux

Le redoux sur les cours mondiaux pourrait donc n’être qu’éphémère. Une mauvaise nouvelle pour les principaux importateurs de blé : la transmission de prix de marché aux prix payés par le consommateur est longue, de six mois à deux ans, selon Sébastien Poncelet. L’indice FAO qui s’était ainsi stabilisé à un niveau élevé ( 126,9 points en mars, contre une moyenne entre 2015 et 2021 proche des 100 points), même s’il a décru par rapport à son plus haut de 159,7 points atteint en mars 2022. Sur douze mois, l ‘indice des prix mondiaux de l’agence alimentaire des Nations unies est en repli de 20,5% par rapport au niveau record atteint après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les cinq principaux consommateurs de blé ukrainien (dans l’ordre décroissant, Egypte, Indonésie, Pakistan, Nigeria et Ethiopie) demeurent ainsi confrontés à des niveaux d’inflation alimentaire records. En mars, l’alimentation a augmenté de 61,5% sur un an en Egypte, alors qu’elle représente plus de 44% du panier de consommation. L’inflation alimentaire atteint aussi des niveaux élevés au Pakistan (+50,2% en mars), au Nigeria (+24,3%) et en Ethiopie (+17,4%).

Ces perspectives pourraient réveiller les réflexes protectionnistes de 2022, année qui avait vu nombre de pays (Indonésie, Inde, Egypte) mettre en place des restrictions à l’export de matières premières agricoles, dans l’objectif d’assurer l’approvisionnement local. Les pays en capacité de le faire pourraient aussi choisir d’augmenter leurs stocks de produits alimentaires, remarque Coface. La Chine détient ainsi plus de 50% des stocks de blé, une part en progression.

Enfin, la Russie devra composer avec le départ de trois grands négociants (Louis-Dreyfus, Cargill et Viterra, détenue par Glencore) cette année, qui cesseront leurs activités d’origination (transport, stockage et chargement du blé depuis le lieu de production jusqu’aux navires) voire d’exportation depuis la Russie. «Nous assistons à une nationalisation des activités d’origination russe, puisque la plupart de ces activités sont reprises par des groupes locaux, remarque Sébastien Poncelet. Cette mainmise de l’Etat russe sur sa filière export pourrait ainsi lui permettre de dicter les prix de vente de ses céréales».

A l’incertitude sur les exportations ukrainiennes s’ajoutent les incertitudes sur les exportations russes. Les problèmes d’approvisionnement sont là pour durer.