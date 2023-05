L’inflation espagnole décélère

Les prix à la consommation espagnols ont augmenté de 5,8 % en décembre sur un an, soit le rythme annuel le plus faible de l’année, selon les données de l’Institut national de la statistique vendredi. L’inflation atteignait 6,7% en novembre. Néanmoins, l’inflation coeur s’est établie à 6,9 % en glissement annuel, soit plus que les 6,3 % enregistrés il y a un mois. La gratuité des voyages en train et les réductions sur les transports urbains, les limites à l’augmentation des loyers et les mesures d’allègement des factures d'énergie pour les consommateurs semblent toutes avoir eu un effet sur la croissance des prix. En début de semaine, l’Espagne a approuvé le troisième paquet de mesures destinées à limiter l’impact de l’inflation, qui intégrait notamment des réductions de la TVA sur les produits alimentaires de base et une prime de 200 euros pour les ménages dont le revenu annuel est inférieur au seuil de 27.000 euros.