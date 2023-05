L’inflation en Espagne rassure les marchés de taux

Les rendements des emprunts d’Etat de la zone euro poursuivent ce mardi leur détente après la publication d’une inflation en net recul et inférieure aux attentes en Espagne en mai.

Vers 10 heures 30, le rendement du Bund 10 ans se resserre de 4 points de base (pb) à 2,39%. Le taux 10 ans français baisse de 3 pb, à 2,97%. Le rendement des Bonos, les emprunts d’Etat espagnols, à 10 ans, se détend de 4 pb également, à 3,46%. Les BTP italiens sont bien orientés, le rendement à 10 ans baissant de 3 pb, à 4,25%. Les parties courtes des courbes de taux reculent davantage. Le taux 2 ans espagnol se resserre de 7 pb, à 3,13%.

Les données d’inflation publiées en Espagne rassurent les investisseurs sur la trajectoire des taux de la Banque centrale européenne (BCE) qui, si une décrue rapide de l’inflation se confirme, pourrait amener la banque centrale à marquer une pauseplus tôt dans son resserrement monétaire.

Défaite électorale

L’inflation totale a diminué à 3,2% en rythme annuel en mai en Espagne contre 4,1% en avril, et nettement sous le pic de 10,8% de juillet dernier. C’est inférieur aux attentes d’une progression de 3,5% anticipée par le consensus Reuters. Sur un mois l’inflation recule de 0,1%. La baisse du prix des carburants et une moindre hausse de ceux de l’alimentation expliquent cette surprise à la baisse. L’inflation cœur (qui ne tient pas compte des éléments les plus volatils comme l’énergie ou les prix alimentaires) reste élevée à 6,1% mais en recul de 0,5 point.

Au lendemain de la défaite aux élections municipales, le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a annoncé des élections anticipées le 23 juillet prochain, pour lesquelles la coalition de gauche au pouvoir est mal placée.

Les opérateurs attendent désormais la publication des données d’inflation en zone euro jeudi qui pourrait reculer à 6,3% contre 7% en avril.

Lundi, les marchés de taux avaient déjà réagi favorablement (-10 pb pour le Bund 10 ans) à l’annonce d’un compromis entre le président américain Joe Biden et le leader des Républicains Kevin McCarthy qui doit désormais être examiné par le congrès.

