L’inflation britannique envoie un signal mitigé à la Banque d’Angleterre

Le pic d’inflation semble avoir été atteint, y compris au Royaume-Uni, même si les prix restent à des niveaux historiquement élevés. En décembre, la hausse des prix a été moins forte outre-Manche, pour le deuxième mois consécutif. Après avoir atteint un pic de 11,1% en rythme annuel en octobre, l’inflation totale a légèrement reflué à 10,5% le mois dernier, après 10,7% en novembre. L’essentiel de cette baisse provient de la chute des prix de l’énergie. «Nous anticipons un repli significatif de l’inflation en 2023 avec la chute des prix de l’énergie et une hausse de l’inflation core plus modérée», indique George Buckley, économiste chez Nomura. Les effets de base vont jouer significativement dans les prochains mois. Les économistes d’ING anticipent une baisse de l’inflation à 6% cet été et à 3,5-4% d’ici à la fin de l’année.

L’inflation sous-jacente est toutefois restée inchangée à 6,3% sur un an en décembre. George Buckley note néanmoins que le momentum mensuel semble avoir ralenti au cours des deux derniers mois à 0,1 point de pourcentage (pp) contre 0,4 pp pendant la première partie de l’année, ce qui est encourageant pour la banque centrale qui ne serait plus très loin de la fin de son resserrement monétaire, selon l’économiste de Nomura. Ce dernier attend 75 points de base (pb) de hausse supplémentaire d’ici au mois de mars, à 4,25%. James Smith, économiste chez ING, anticipe également une hausse de 50 pb en février avec un taux terminal de 4%-4,25%.

Mais la hausse de l’inflation core dans les services à 6,8%, au plus haut depuis mars 1992, et plus élevée que les anticipations de la BoE, donne des arguments à ses membres les plus hawkish, selon l’économiste d’ING. Il s’agit d’un des indicateurs les plus suivis par la banque centrale. «Avec la croissance des salaires et l’inflation des services explicitement soulignées récemment par l'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, comme étant les mesures les plus pertinentes dans les décisions politiques, cette publication confirme notre vision d’un autre resserrement de 100 pb lors des trois prochaines réunions du Comité de politique monétaire (50/25/25 en février/mars/mai)», affirme Abbas Khan, économiste chez Barclays. Cette anticipation est en ligne avec celle du marché. Et même si la BoE met un terme plus rapidement à son resserrement monétaire, le problème structurel de pénurie de main-d’œuvre et l’exposition à la crise énergétique, ne permettra pas de baisser rapidement les taux, comme pourrait le faire la Fed.