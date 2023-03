L’inflation allemande est confirmée à 9,2% en janvier

La hausse des prix à la consommation en Allemagne, calculée aux normes européennes (HICP), a bien atteint 9,2% sur un an en janvier, après une augmentation de 9,6% en décembre, a annoncé mercredi Destatis, confirmant sa première estimation. Les économistes tablaient plutôt sur 10% en rythme annuel.

Le 1er février, l’office de statistiques allemand n’avait pu publier ces données à temps à cause d’un problème technique pour qu’Eurostat puisse fournir une estimation fiable pour la zone euro : l’institut européen avait pris une hypothèse d’inflation allemande autour de 8,5% sur un an, et devrait donc réviser son chiffre définitif assez nettement en hausse jeudi.

La hausse de l’inflation HICP est ressortie à 0,5% sur un mois, et à 8,7% sur un an (après 8,1% en novembre) et 1,0% sur un mois selon les normes allemandes. «Après un ralentissement à la fin de l’année dernière, le taux d’inflation reste donc à un niveau élevé», a souligné Ruth Brand, présidente de Destatis, pointant les factures plus élevées dans l’énergie (23,1% sur un an) - malgré les aides gouvernementales - et dans l’alimentation (20,3%) en janvier.