L’horizon des marchés de matières premières agricoles reste flou

«La prévision est difficile surtout lorsqu’elle concerne l’avenir». Point d’ironie à la Pierre Dac pour la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique). Les deux institutions se sont penchées, dans un rapport dévoilé le 6 juillet, sur les perspectives des marchés agricoles pour les 10 années à venir. La principale conclusion est celle d’un ralentissement de la croissance de la consommation par rapport à la décennie écoulée.

Vers une consommation ralentie

Tout d’abord, la consommation alimentaire mondiale, qui représente 49% de la consommation totale de produits agricoles, devrait augmenter de 1,3% par an en moyenne, principalement en raison de l’évolution de la démographie.

Au cours de la période de projection, la population mondiale devrait s’accroître de 9%, à 8,6 milliards de personnes en 2032. La démographie restera plus dynamique dans les pays à faible revenu : en Afrique subsaharienne, la population continue de croître de 2,4% par an par exemple, ce qui pèse sur la croissance des revenus par habitant. Aussi malgré la baisse de la part du revenu consacré à l’alimentation, constatée dans l’ensemble des régions, les dépenses continueront de peser davantage dans les budgets des ménages africains, et représenteront 18% de leur revenu disponible en 2032, contre 10% en Asie développée et orientale.

La baisse des prix devrait se poursuivre

Cette donne est compensée par le mouvement de baisse des prix réels de la plupart des produits agricoles. Au mois de mai 2023, l’indice FAO des prix des produits alimentaires affichait une baisse de 35,4 points, soit 22,1%, par rapport à son record de mars 2022.

Entamé en 2022, celui-ci devrait s’accélérer au cours des prochaines années, pour revenir à un niveau proche des valeurs historiquement constatées.

La Chine restera fortement importatrice et le dynamisme de sa demande continuera d’influer sur les marchés mondiaux, mais celle-ci augmentera plus modérément en raison de la baisse de la population constatée depuis 2022. «Les importations nettes du pays ont plus que doublé ces dix dernières années et ont atteint un pic en 2020 pour représenter 48 % du déficit commercial global de l’Asie », rappellent les auteurs du rapport.

Amélioration des rendements

L’amélioration des rendements contribuera pour près de 80% à l’augmentation de la production végétale, contre 15% pour l’augmentation des surfaces cultivables. Ainsi, en Afrique subsaharienne, la croissance des rendements devrait doubler pour atteindre 16%, en raison d’une gestion améliorée des cultures, de l’augmentation de l’utilisation des engrais, et d’une mécanisation accrue de l’agriculture.

La croissance de la demande de produits agricoles végétaux sera tirée par l’intensification de l’élevage et l’augmentation de la demande de biocarburants. Dans le cas des biocarburants, les auteurs précisent que les évolutions technologiques et les modifications de cadre réglementaire pourraient entraîner «des écarts importants par rapport aux projections actuelles». Ils constatent également que la flambée des prix sur les marchés des céréales et de l’huile végétale ont ravivé les débats sur l’opposition entre la production de carburant et la production alimentaire, ce qui pourrait également influer sur la demande future de biocarburants.

La sécurité alimentaire mondiale n’est pas assurée

Cependant l’exercice de prospective doit être nuancé en raison de nombreuses incertitudes liées notamment à l’évolution des politiques environnementales, qui en venant transformer les modes de production, pourraient réduire les rendements, entraînant une hausse des prix.

De plus, le changement climatique devrait affecter négativement les récoltes en raison de la multiplication d’événements climatiques extrêmes. Le bouleversement des conditions sanitaires et phytosanitaires effets pourrait même être «irréversible» dans certaines régions de production, alertent les auteurs.

Enfin, la position dominante des grandes nations exportatrices, dont les effets ont pu se mesurer lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, devrait se renforcer au cours de la prochaine décennie. Les risques liés à une interruption ou une baisse des exportations resteront entiers dans le futur, compromettant la sécurité alimentaire mondiale.