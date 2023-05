L’euro-dollar franchit un nouveau cap

L’euro-dollar est repassé jeudi au-dessus de 1,09, comme lundi et mercredi à la faveur d’un affaiblissement progressif du billet vert dont l’indice DXY face à un panier de devise s’affiche au-dessous de 102 points (contre 105 en décembre). Avec toujours beaucoup de volatilité puisqu’il a oscillé entre 1,0893 et 1,0929. «Cela fait maintenant près de deux semaines que l’on assiste à une nouvelle narration autour de l’idée que la zone euro pourrait éviter une récession économique cette année et ainsi déjouer tous les pronostics pessimistes qu’on lui prédisait il y a encore quelques mois à cause des fortes tensions sur l’énergie», commente Guillaume Dejean, stratégiste Forex de Western Union Business Solutions.

Le regain de confiance est assez général autour de l’euro - revenu au-dessus de la parité même face au franc suisse - alors que l’économie américaine envoie plutôt de mauvaises nouvelles en ce début d’année, en dehors de l’emploi dont la résistance sera la clé pour l’évolution de la politique monétaire, des taux et donc du billet vert.

Au regard de l’analyse technique, les spécialistes estiment qu’un ancrage durable au-dessus de 1,09 pourrait amener la devise unique à remonter encore dans les prochaines semaines.