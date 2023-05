L’euro-dollar à un pic de huit mois

La publication rassurante de l’inflation américaine jeudi a eu pour effet de renforcer la conviction des marchés selon laquelle la Fed ne maintiendra pas ses taux directeurs à un niveau élevé très longtemps après avoir atteint le taux terminal qu’elle vise au printemps (5 % à 5,25%), et donc d’affaiblir le dollar face à l’euro qui, à 1,08, a atteint jeudi un plus haut depuis plus de huit mois (avril 2022). «Le taux euro-dollar cumule désormais +13% de gains depuis son point bas touché fin septembre, et a retracé 45% des pertes subies sur la période 2021-2022 (-22%). Le prochain obstacle majeur se situe désormais à 1,10 dollar», estime Guillaume Dejean, stratégiste Forex chez Western Union Business Solutions.

Cela dit, le dollar s’est affaiblit plus généralement, à 102 pour l’indice DXY face à un panier de devises, soit également un plus bas depuis sept mois (mai 2022), comme pour le dollar-yen, à 128,27 vendredi.

Même la livre sterling remonte à un niveau 1,22 dollar, très honorable et peut-être renforcé par les nouvelles économiques, relativement bonnes, outre-Manche.