Les ventes au détail surprennent positivement aux Etats-Unis

Après les chiffres de l’emploi et de l’inflation en janvier, ce sont les ventes au détail d’un mois sur l’autre qui ont fait un bond inattendu et spectaculaire de 3% en janvier, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce (US Census Bureau). Il s’agit de la plus forte augmentation depuis mars 2021, bien au-dessus des prévisions du marché d’une hausse mensuelle de 1,8%, après une baisse de 1,1% en décembre.

Les plus fortes hausses ont été observées dans les ventes des grands magasins (+17,5%), les services de restauration et débits de boissons (+7,2%), les véhicules automobiles et pièces détachées (+5,9%), les magasins de meubles (+4,4 %), d’appareils électroniques et électroménagers (+3,5%), les magasins divers (+2,8 %) et de vêtements (+2,5%).

En revanche, les ventes sont restées stables dans les stations-service.

Les ventes ont augmenté de 2,3% hors automobiles, et de 2,6% hors essence et automobiles. Les ventes au détail dites de base, qui excluent les automobiles, l’essence, les matériaux de construction et les services alimentaires et se rapportent davantage à la composante dépenses de consommation du PIB, ont augmenté de 1,7%.

Ces données montrent que les dépenses de consommation demeurent robustes après le ralentissement de novembre-décembre, dans un contexte dynamique de marché du travail, de croissance des salaires et de signes d’apaisement des pressions inflationnistes. Autant d'éléments qui confortent le resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine.