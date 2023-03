Les ventes américaines de logements anciens n’en finissent pas de baisser

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé pour le douzième mois consécutif en janvier 2023, les acheteurs se faisant plus rares en raison de la remontée des taux d’intérêt et des prix élevés des biens, selon l’enquête de l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiée mardi. La NAR a indiqué que les ventes de logements anciens, qui représentent la majeure partie du marché immobilier, avaient reculé de 0,7% le mois dernier par rapport à décembre, pour s’inscrire à 4 millions d’unités en rythme annualisé. Les économistes s’attendaient à une hausse des ventes de 1,2%. Sur un an en janvier, les ventes dans l’ancien accusent une baisse de 36,9%. Le taux fixe d’un emprunt hypothécaire à 30 ans a atteint 6,3% la semaine dernière, ce qui représente un quasi-doublement sur un an.