Les taux britanniques restent sous la pression des dérapages budgétaires
Le déficit budgétaire a été nettement plus important que prévu en août, effaçant la bonne surprise de juillet. La pression monte sur la ministre des Finances Rachel Reeves à deux mois de la présentation de son budget rectificatif et les taux se tendent.
