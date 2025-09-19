  
Les taux britanniques restent sous la pression des dérapages budgétaires

Les taux britanniques restent sous la pression des dérapages budgétaires

Le déficit budgétaire a été nettement plus important que prévu en août, effaçant la bonne surprise de juillet. La pression monte sur la ministre des Finances Rachel Reeves à deux mois de la présentation de son budget rectificatif et les taux se tendent.
Publié le
Xavier Diaz
traders Deutsche Bank
 -  Crédit DB.
