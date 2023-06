Les sociétés foncières restent au purgatoire

La hausse des taux a fait particulièrement mal à un secteur qui ne sort toujours pas de l’ornière un an après le début de ses difficultés. Contrairement aux banques, qui ont rattrapé une partie de leur chute sur les marchés financiers consécutive à la crise des banques régionales aux Etats-Unis et au sauvetage de Credit Suisse en mars, le secteur immobilier ne se remet toujours pas du choc des taux.

«Depuis un an, le narratif sur l’immobilier n’a pas évolué et reste très négatif», confiait Benoist Grasset, gérant high yield chez Generali Investments dans le cadre de notre Panel Crédit. Et le secteur souffre plus particulièrement en Europe du Nord, où les foncières se financent à court terme et à taux variable. La hausse des taux a donc un impact immédiat sur le modèle de développement de ces entreprises qui ont grossi par acquisitions, en profitant des taux bas, mais font aujourd’hui face à d’importants murs de refinancement à un moment où l’accès au marché des capitaux est quasiment impossible et où les prix des actifs corrigent fortement.

Comme un signe que ces entreprises sont loin d’être sorties du purgatoire, les agences de notation continuent de rétrograder ces émetteurs en high yield. Vendredi, FastPartner AB, dont l’activité est principalement à Stockholm dans l’immobilier de bureaux, a été le dernier à en faire les frais. Sa note, non sollicitée (le contrat avec Moody’s ayant été rompu quelques jours auparavant), est passée de Baa3 à Ba1 chez Moody’s, avec une perspective maintenue à négative. «L’attribution du Ba1 reflète l’augmentation rapide des taux d’intérêt combinée à des marchés des capitaux difficiles avec un élargissement des écarts de crédit. Cela continue d’augmenter considérablement les coûts de financement reflétés dans l’affaiblissement des ratios de couverture des intérêts», expliquent ses analystes.

Ce ratio de couverture devrait continuer à se détériorer dans les 18 prochains mois, à 1,8-2,1 fois (contre 2,5 actuellement), ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse de la notation. «Nous avons récemment beaucoup travaillé sur le renforcement de notre stabilité financière en prolongeant les termes de nos prêts bancaires existants et des accords de RCF. Avec ces mesures, nous avons des liquidités pour faire face à toutes les échéances de la dette pour une période supérieure à 30 mois», a réagi la société dans un communiqué estimant l’impact de cette rétrogradation marginal compte tenu de la faible part d’obligations dans le financement de l’entreprise.

Cette action de Moody’s fait néanmoins écho à d’autres mouvements opérés par les différentes agences de notation sur les sociétés immobilières en Scandinavie. Une semaine plus tôt, c’est le géant du secteur suédois, SBB, emblème de la débâcle du secteur en Suède ces derniers mois, qui a été dégradé pour la deuxième fois en un mois, cette fois à BB- par S&P, avec une perspective toujours négative. Même constat : «Nous constatons un risque élevé de refinancement et de liquidité, avec la confiance des investisseurs qui a encore diminué au cours des deux dernières semaines», estime S&P. Et la crise touche l’ensemble des acteurs, y compris ceux du résidentiel. L’autre géant suédois du secteur, Fastighets AB Balder, dont la moitié de son actif est en résidentiel, avait déjà été rétrogradé en mars à Ba1 par Moody’s. Les prix de l’immobilier résidentiel ont chuté de plus de 15% par rapport à leur pic l’an dernier. La Finlande est également touchée par cette vague de dégradations. Citycon Oyj fait aussi partie de ces fallen angels avec un rating désormais de Ba1 par Moody’s. L’agence s’interroge notamment sur le traitement en capital de la dette hybride émise par la foncière finlandaise qui pourrait perdre ce bénéfice.

Tout n’est pas totalement noir pour le secteur. L’un des points positifs est que les actifs détenus, qui sont tangibles, offrent un espoir de recouvrement assez élevé, selon Bart aan den Toorn, gérant crédit et membre du comité d’investissement chez Kempen. Mais, dans le contexte du moment, la principale question pour les émetteurs de ce secteur va être de savoir s’ils ont accès à la liquidité pour couvrir leurs besoins et passer la période difficile actuelle.

Risque de liquidité

De fait, quel que soit l’émetteur, les maux sont identiques : renchérissement des taux et lourd endettement, avec pour principale clé l’accès à la liquidité. Près de 7 milliards d’euros d’emprunts arrivent à échéance cette année, selon la Riksbank. Rien que pour SBB, 15% des 7,8 milliards d’euros de dettes doivent être refinancées d’ici à un an. C’est 1,5 milliard d’euros d’obligations d’ici à trois ans. Une situation qui laisse peu de marge à la foncière qui a dû annuler plus tôt une augmentation de capital. Pour se donner un peu d’air, elle a décidé de suspendre son dividende. La survie semble désormais passer par les cessions d’actifs. S&P indique d’ailleurs que la note de SBB pourrait de nouveau être abaissée si l’entreprise peinait à vendre des actifs et se révélait incapable de rétablir la confiance du marché.

Le sujet est pris très au sérieux par le gouvernement suédois. «Il y a une volonté d’agir, a affirmé à Reuters Niklas Wykman le ministre des marchés financiers suédois. Si d’autres accidents se produisent ou de nouveaux risques sont révélés ou des menaces pour le système financier surviennent, alors la chose la plus importante du point de vue de la stabilité est d’avoir une large boîte à outils que l'État peut utiliser.» Une partie des actifs détenus par les foncières suédoises sont des bureaux loués aux administrations publiques (écoles, commissariats, hôpitaux…) privatisés ces dernières années, qui pourraient être cédés. Mais le risque est au-delà, celui de ventes forcées de la part des foncières qui entraîneraient davantage encore le marché dans la chute. Les transactions en immobilier commercial ont chuté de 65% cette année. Une situation surveillée de très près dans d’autres pays en Europe.