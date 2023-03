Les services tirent le rebond de l’activité dans la zone euro

L’activité dans la zone euro a continué d’accélérer en mars, contre toute attente. Dans le bloc monétaire, et principalement dans ses deux premières économies, Allemagne et France, le secteur des services tire ce regain d’activité, montrent les enquêtes PMI préliminaires auprès des directeurs d’achat publiées vendredi. L’industrie continue elle de se contracter nettement.

L’indice composite des directeurs d’achat (PMI) flash de S&P Global, qui combine l’activité du secteur manufacturier et celle des services, a rebondi à un sommet de 10 mois de 54,1 en mars contre 52 en février, ce qui est nettement supérieur à la baisse à 51,9 anticipée par les économistes interrogés par Reuters.

Un rebond porté par le secteur des services dont l’indice PMI a grimpé à 55,6 ce mois-ci contre 52,7 en février (52,5 anticipés pour mars). Pour faire face à l’augmentation de l’activité, l’enquête montre que les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire au rythme le plus rapide depuis mai 2022. L’indice de l’emploi a bondi à 54,3 contre 51,9.

Dans la première économie de la zone euro, l’activité des entreprises a augmenté pour le deuxième mois consécutif après sept mois de contraction et nettement plus que prévu par les économistes. L’indice PMI composite est passé à 52,6 en mars, contre 50,7 pour février. Le secteur des services a affiché une croissance pour le troisième mois consécutif, l’indice PMI passant à 53,9 en mars contre 50,9 en février.

Dans l’hexagone aussi, l’activité des entreprises s’est accélérée plus que prévu en mars. L’indice composite est remonté à 54,0 pour le mois en cours, contre 51,7 en février. L’indice pour les services remonte à 55,5, au-dessus du consensus Reuters de 52,5 après 53,1 le mois précédent.

«L'économie française, la deuxième plus importante de la zone euro, fait preuve d’une résilience remarquable face à la hausse des taux d’intérêt et à la forte inflation, les dernières données PMI suggérant en effet une croissance du PIB français au premier trimestre 2023», a déclaré Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global Market Intelligence.

«L'économie de la zone euro montre de nouveaux signes de vie alors que nous entrons dans le printemps. L’enquête est cohérente avec une croissance du PIB de 0,3% au premier trimestre, accélérant à un taux équivalent de 0,5% rien qu’en mars», a déclaré Chris Williamson, économiste chez S&P Global. Loin de la contraction anticipée par de nombreux économistes il y a quelques semaines encore.

Industrie à la traîne

Toutefois, cette accélération dans les services contraste avec la contraction persistante dans l’industrie. «La croissance est très déséquilibrée, tirée presque uniquement par le secteur des services, la fabrication étant largement au point mort et luttant pour maintenir la production face à la baisse de la demande», affirme Chris Williamson.

Le PMI manufacturier de la zone euro est tombé à 47,1 contre 48,5 en février (49 anticipé). Un indice mesurant la production, qui alimente le PMI composite, est même repassé en contraction à 49,9.

En Allemagne, elle dure depuis neuf mois, l’indice PMI flash tombant à 44,4 en mars contre 46,3 en février. En France, il n’a que modestement progressé à 47,7 contre 47,4 le mois précédent et un consensus à 48.

«Le secteur manufacturier manque de dynamisme en ce moment, les nouvelles commandes restant en baisse dans une période de prudence chez les clients et de niveaux de stocks excédentaires», a déclaré Phil Smith, directeur associé de l'économie chez S&P Global Market Intelligence. «Sans surprise, les attentes de croissance dans le secteur restent faibles.»

Et d’ajouter que le secteur des services devient «de plus en plus la principale source de pression inflationniste à mesure que le pouvoir de fixation des prix dans le secteur manufacturier diminuait». L’indice des coûts des intrants dans la zone euro est passé de 50,9 à 46,4 grâce à la diminution des goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement.

(Avec Reuters)