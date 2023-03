Les restructurations de dettes émergentes restent un casse-tête

Plus de deux ans après son défaut de paiement, la Zambie peine toujours à conclure un accord pour la restructuration de sa dette. Ces difficultés remettent toujours plus en question l’intérêt du cadre commun de restructuration (common framework) élaboré après la crise du Covid par le G20, censé faciliter ces opérations. Un accord avec les créanciers est pourtant crucial pour la Zambie, qui est sous programme du Fonds monétaire international (FMI). Plus la restructuration tarde, moins le pays est capable de mettre en œuvre les politiques permettant une relance de sa croissance.

Le ministre des Finances zambien Situmbeko Musokotwane a critiqué, dans un entretien au Financial Times, la durée des discussions. La Chine, plus important créancier du pays africain avec 6 milliards de dollars de dette sur 13 milliards concernés par la restructuration, a réclamé que la Banque Mondiale et d’autres prêteurs multilatéraux prennent part aux discussions. Cela risque de décaler encore la conclusion d’un accord. Les créanciers multilatéraux ne participent généralement pas aux processus de restructuration.

La Zambie a été l’un des premiers pays à accepter le nouveau cadre de restructuration du G20. Le common framework a été conçu pour répondre aux difficultés posées par la multiplication des créanciers (obligataires, multilatéraux et bilatéraux avec l’émergence de la Chine comme principal créancier de ces Etats) et faciliter le processus de restructuration.

«Plus de deux ans après, le cadre commun n’a pas réussi à donner un élan décisif aux négociations sur les réductions de dette», écrivent les spécialistes en restructuration de dette souveraine chez Lazard dans une note formulant des propositions d’amélioration. Ces derniers évoquent une «trinité incohérente» dans la finance internationale : restructurer rapidement tout en réduisant de façon adéquate l’endettement et en respectant l’équité des créanciers, ces deux derniers prévalant sur la rapidité, dans les faits. Les trois difficultés auxquelles est confrontée toute restructuration sont le niveau de réduction de dette nécessaire pour restaurer sa soutenabilité, la crainte des créanciers de ne pas être traités équitablement même lorsqu’il y a un accord et enfin la nécessité pour les créanciers bilatéraux de donner des assurances de financement au FMI.

L’une des difficultés concernant le quantum de dette, qui amène certains créanciers à remettre en question l’approche du FMI, est la difficulté à définir le niveau de soutenabilité de la dette. Outre les questions de définition, Lazard propose de prendre en considération les prévisions macroéconomiques des créanciers qui sont souvent plus optimistes que celles du FMI, et entraîneraient donc une réduction de dette plus faible. La restructuration se ferait alors sur la base du scénario plus pessimiste du FMI mais en complément de la nouvelle obligation restructurée, une «obligation de compensation» serait donnée aux créanciers, sans coupons à court terme. «Si le scénario macroéconomique le plus positif se matérialisait dans les 2 à 3 ans, les obligations de compensation commenceraient à verser des flux de trésorerie. Cela s’apparenterait à un value recovery instrument sauf qu’il s’agirait d’un simple instrument obligataire plafonné de petite taille présentant les mêmes caractéristiques que l’obligation échangée», expliquent les conseillers de Lazard.

Priorité aux premiers créanciers

S’agissant de l’équité des créanciers, les problèmes s’expliquent non seulement par le rang de priorité que réclame chacun d’eux mais aussi par la séquence des négociations. Celle-ci commence par les négociations avec les créanciers bilatéraux. La crainte de ne pas être aussi bien traité peut repousser la conclusion d’un accord. Pour y remédier une solution serait que le premier groupe de créanciers acceptant un accord (conformément à l’examen de soutenabilité du FMI) bénéficie d’une garantie: celle-ci spécifierait que les accords ultérieurs avec les autres créanciers ne seront pas plus favorables, voire un peu plus défavorables pour encourager à une négociation plus rapide.

Le dernier écueil est la nécessité d’obtenir des assurances de financement «spécifiques et crédibles» pour engager la restructuration, en raison de la réticence de certains pays créanciers à les fournir. Ils disposent de fait d’une sorte de veto sur la restructuration. «La question des assurances de financement bloque plusieurs processus de restructuration de la dette en cours, indique-t-on chez Lazard. De telles assurances de financement de la part des membres du FMI devraient être présumées lorsque les services du FMI font valoir qu’un pays membre est confronté à une dette insoutenable justifiant une décision d’interrompre les paiements». Après l’accord sur la ligne de crédit au niveau opérationnel (staff level agreement), les services du FMI donneraient aux créanciers bilatéraux deux mois pour fournir ces assurances. Après deux mois, un nouveau cycle de négociations de deux mois s’ouvrirait, au bout duquel l’obtention des assurances de financement serait présumée. Une réunion du Conseil serait organisée au cours de laquelle l’opinion du créancier réticent pourrait être exprimée.

Malgré leur intérêt, ces propositions semblent difficiles à mettre en œuvre. Par le passé, d’autres initiatives ont cherché à faciliter les restructurations de dette pour permettre aux pays endettés d’améliorer rapidement leur situation économique et financière. Il y a eu peu de succès.