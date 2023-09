Les protections contre le défaut de Casino payent

Les détenteurs de credit default swaps (CDS) Casino-Guichard Perrachon vont être généreusement indemnisés. Le comité de l’Isda (Internationational Swaps and Derivatives Association) en charge de déterminer les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer ce droit, en a dévoilé les conditions lundi. La valeur des obligations Casino non garanties concernées a été fixée à 1,625% du pair aux termes d’enchères auprès d’acheteurs et de vendeurs de CDS, selon le site Creditfixings qui recense les résultats des comités de crédit de l’Isda. Ce prix extrêmement bas est sans surprise, selon plusieurs gérants qui relèvent des prix de marché déjà à ce niveau.

Cela signifie que les détenteurs de CDS permettant de se protéger contre un défaut d’un émetteur recevront 98,375% du pair des obligations détenues. Le montant concerné par ces enchères (intérêts ouverts nets) est de 197,3 millions d’euros. Par ailleurs, le comité avait dans un premier temps défini les cinq obligations concernées par les enchères, dont les maturités vont de 2024 à 2027 avec un montant total de 3,375 milliards d’euros. Ce processus a pris plusieurs mois, car le comité a dans un premier temps dû déterminer s’il s’agissait bien d’un défaut permettant de déclencher les CDS et donc l’indemnisation de ses détenteurs.

Les Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) de l’Isda sont en charge de cette procédure. Ils sont divisés par géographie et il en existe cinq dont un pour l’Europe qui s’est occupé des CDS Casino. Ils sont constitués par des experts d’une douzaine de banques et d’investisseurs qui sont actifs sur ce marché. La première question à laquelle le comité doit répondre est le déclenchement ou non du CDS en raison d’un événement de crédit. Il est interrogé par des opérateurs de marché qui lui soumettent la question avec leurs arguments. Pour être validée, la réponse du comité doit atteindre 80% de votes. Ensuite, le comité détermine les obligations qui font l’objet des enchères et peuvent donc être apportées avant d’en fixer le prix. Un prix comme celui de Casino n’est pas rare. La valorisation va dépendre, notamment, de l’estimation par le marché du taux de recouvrement.



Evénement de défaut

L’une des questions les plus complexes dans le cas de Casino a été de déterminer s’il y avait ou non défaut alors que le groupe ne pouvait plus effectuer de paiements à ses créanciers du fait de la décision du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la conciliation en cours. Casino n’a pas payé un coupon mi-juillet sur une obligation à échéance 2026, ni après la période de grâce de 30 jours. Le comité de l’Isda a considéré à la majorité qu’il s’agissait bien d’un événement de crédit, ouvrant la voie à l’indemnisation. S&P, Moody’s et Fitch ont par ailleurs dégradé la note de crédit du distributeur, considérant qu’il y avait eu un défaut de paiement.

Fin juillet, Casino a conclu un accord de principe pour la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers et un groupement constitué d’EP Global Commerce (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, de Fimalac, la société d’investissement de l’homme d’affaires français Marc Ladreit de Lacharrière, et du fonds d’investissement britannique Attestor. Cet accord de principe prévoit l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée en octobre et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au premier trimestre 2024.