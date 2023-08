Les produits agricoles sont désormais une cible militaire pour la Russie

Le bombardement, par les forces russes, des installations du port ukrainien d’Izmail, situé sur le Danube, laisse craindre une nouvelle escalade dans le conflit. Les matières premières agricoles sont désormais des cibles stratégiques, militaires. Le vice-Premier ministre ukrainien Oleksandr Kubrakov, cité par Reuters, a déclaré que les attaques de drones russes avaient endommagé près de 40.000 tonnes de céréales destinées à des pays d’Afrique ainsi qu'à la Chine et à Israël.

Le site d’Izmail est l’un des principaux ports fluviaux par lequel, depuis le mois de mai, transite le quart des cargaisons de céréales destinées à l’export. Le 24 juillet, c’est le port de Reni, lui aussi situé sur le Danube, qui avait été la cible d’une attaque de drones.

La Russie cherche désormais ouvertement à priver l’Ukraine de routes commerciales alternatives au corridor céréalier, qui jusqu’au 18 juillet dernier, reliait les ports de la mer Noire à celui d’Istanbul. Au total, selon les autorités ukrainiennes, 180.000 tonnes de grains auraient été détruites en moins de trois semaines.

Volatilité

Une grande volatilité continue de régner sur les marchés. Les contrats à terme, sur Euronext comme à Chicago, sont orientés à la baisse depuis une semaine pour des raisons inhérentes aux conditions de marché locales, mais «la prime de risque géopolitique pourrait revenir en raison de nouvelles tensions sur les ports ukrainiens», selon Agritel.

Les inquiétudes pourraient notamment être ravivées par des attaques ukrainiennes visant les installations et les navires russes. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, et selon le USDA (US Department of Agriculture) plus de 47 millions de tonnes de blé sont destinées à être exportées au cours de la saison 2023-2024.

Or, les ports situés en mer Noire et en mer d’Azov concentrent l’essentiel des exportations de grains russes, selon les informations collectées par le USDA. Le port de Novorossiisk est également l’un des principaux terminaux d’exportation de pétrole brut et raffiné, tandis que 7,5% des exportations de GNL (gaz naturel liquéfié) transitent par le port de Taman.

La menace a en tout cas été clairement formulée par le ministre de la Défense Oleksiy Reznikovqui. Dans un communiqué publié le 20 juillet dernier, il a indiqué que tout navire russe «peut être considéré par l’Ukraine comme transportant du fret militaire avec tous les risques correspondants». De facto, le camp russe a dénoncé des attaques de drones visant des navires civils dans la nuit du 1ᵉʳ août, ce que le gouvernement ukrainien a aussitôt démenti, déclarant à cette occasion qu’aucun navire civil ne serait pris pour cible par Kiev…