Les prix à la production américains augmentent davantage que prévu

Les prix à la production pour la demande finale (PPI) ont augmenté de 0,7% d’un mois sur l’autre en janvier aux Etats-Unis, un plus haut de sept mois, et bien plus que les prévisions de 0,4%. Les marchés n’ont que modérément réagi à cette nouvelle jeudi après-midi, le S&P 500 et le Nasdaq reculant de 0,6%. Les anticipations de hausse de taux de la Fed sur les marchés de swaps restent stables, aux environs de 5,25%.

Selon la publication de l’US bureau of Labor Statistics (BLS), les prix des biens ont bondi de 1,2%, ce qui constitue également la plus forte augmentation depuis la hausse de 2,1% en juin 2022, en lien notamment à une hausse de 6,2% du coût de l’essence. Les indices du gaz naturel résidentiel, du carburant diesel, du carburéacteur, des boissons gazeuses et des véhicules automobiles ont également augmenté.

De nombreux autres postes ont vu leur coût augmenter : commerce automobiles, ventes au détail de produits de santé, de beauté et d’optique, gestion financière de portefeuille, commerce de gros de produits chimiques et connexes, services aux passagers des compagnies aériennes, etc.

A l’inverse, les prix des légumes frais et secs ont diminué de 33,5%. Les indices des combustibles résiduels et des produits chimiques organiques de base ont également diminué.

Parallèlement, le coût des services a légèrement progressé, de 0,4%, principalement avec les soins hospitaliers ambulatoires (1,4%).