L’Agefi : vu le rallye de début janvier sur les actions et les obligations, le risque de récession disparaît-il ?

Valentine Ainouz : Les marchés ont été portés par trois facteurs. L’inflation a montré des signes de modération, en particulier aux Etats-Unis, et les investisseurs anticipent que la baisse de l’inflation pourrait permettre aux banques centrales de s’écarter d’une trajectoire trop agressive. L’économie de la zone euro a dépassé les attentes : un fort ralentissement semble désormais peu probable. La combinaison d’une politique budgétaire expansionniste et d’un stockage de gaz élevé a contribué à la résilience de la demande intérieure. Enfin, la réouverture de l’économie chinoise pourrait stimuler la croissance mondiale en 2023. Les marchés n’anticipent pas actuellement de récession mondiale (nous non plus). Mais il faudra surveiller l’effet du resserrement monétaire sur l’activité après une décennie de politique ultra-accommodante.

Comment expliquer votre vue haussière sur le taux du Bund, à cause de besoins d’émissions importants ?

Oui, les pressions sur les taux euro restent haussières pour plusieurs raisons : une Banque centrale européenne (BCE) «hawkish» dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes, mais aussi une croissance économique soutenue par une politique budgétaire expansionniste, des besoins d’émissions importants et un abandon éventuel du contrôle de la courbe des taux au Japon.

