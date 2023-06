Les pays riches promettent 300 milliards de dollars d’aide

Les pays riches ont promis lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui a eu lieu les 22 et 23 juin à Paris, de mobiliser 300 milliards pour les pays les plus vulnérables, dont les finances et les économies ont été durement touchées par la crise du Covid-19 et qui n’ont pas les moyens de financer la transition climatique. Ce sommet, organisé par la France, a rassemblé une vingtaine de dirigeants africains, le Premier ministre chinois, Li Qiang, et le président brésilien Lula afin de trouver des solutions sur des sujets allant de l’allègement des dettes au financement pour le climat.

Les banques multilatérales de développement vont accroître leur capacité de financement de 200 milliards de dollars dans les dix années à venir pour soutenir ces nations. Pour ce faire, ces institutions vont devoir optimiser leurs bilans, mais aussi prendre plus de risques. Cela devrait notamment passer par des injections de capitaux de la part des pays les plus riches qui réclament par ailleurs que chaque dollar de prêt accordé par les banques de développement soit accompagné d’au moins un dollar de financement privé. Cela permettrait, selon certaines estimations, de mobiliser 100 milliards de dollars supplémentaires chaque année dans les économies en développement.

Autre attente majeure de ce sommet, des avancées ont été concrétisées dans la réallocation des droits de tirages spéciaux (DTS, ou special drawing rights) du Fonds monétaire international (FMI), son avoir de réserve international, des plus grandes puissances économiques vers les pays pauvres. Comme prévu, 100 milliards de dollars de ces DTS vont être réalloués, en particulier vers les pays africains. Ces avoirs viennent de l’allocation exceptionnelle de droits effectuée par le FMI mi-2021, équivalant à 650 milliards de dollars. L’un des objectifs était d’accroître les ressources des pays à faible revenu pour faire face aux conséquences de la pandémie. Cette allocation est générale, donc tous les pays, y compris ceux dont la situation financière ne le requiert pas, en bénéficient. C’est pourquoi ces derniers veulent en réallouer une partie aux pays les plus vulnérables.

100 milliards de dollars de DTS

Le président français Emmanuel Macron a indiqué que la France y consacrerait 40% des nouveaux DTS, alors que l’effort évoqué jusqu’ici était d’augmenter cette part de 20% à 30%. Le Japon s’était engagé à faire de même dès avril dernier. Sur ces 100 milliards, «61 milliards sont auprès du FMI et le travail va se poursuivre dans les prochains mois pour que les 39 milliards restants, pour lesquels des engagements ont été pris, arrivent dans les caisses», a précisé vendredi Emmanuel Macron lors de la clôture du sommet.

Enfin, l’engagement pris dans le cadre de l’accord de Paris de mobiliser 100 milliards de dollars de financement pour le climat devrait être atteint cette année. Mais ce montant est considéré comme insuffisant pour véritablement aider les pays pauvres.

Un autre défi pour les dirigeants présents au sommet était de trouver des solutions pour le traitement des dettes des pays pauvres, dont un certain nombre sont soit en défaut, soit sous programme du FMI. L’annonce d’un accord pour restructurer la dette de la Zambie a été saluée sur les marchés par une hausse des prix des obligations souveraines des pays en difficulté. Les créanciers bilatéraux ont ainsi accepté de rééchelonner sur 20 ans les 6,3 milliards de dollars de dette (5,75 milliards d’euros), ce qui pourrait relancer le processus du cadre commun de restructuration de la dette dans lequel s’était placée la Zambie.

Mais tout dépendra de la Chine, qui est le principal créancier de ces pays. Pékin a accepté cette restructuration, mais continue de réclamer un partage des pertes avec les créanciers multilatéraux (Banque Mondiale, FMI…) qui n’entrent jamais dans les restructurations. «La Chine est prête à participer aux efforts d’allègement de la dette de manière efficace, réaliste et globale, dans le respect du principe de partage équitable du fardeau», a déclaré vendredi Li Qiang. Le chantier reste donc ouvert.

