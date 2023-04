Les pays de l’Est bloquent le blé ukrainien

L’exportation de grains ukrainiens est de nouveau menacée. Mais, cette fois-ci, les Russes sont hors de cause. La Pologne et la Hongrie ont ainsi bloqué les importations de céréales depuis l’Ukraine ce week-end, suivis par la Slovaquie lundi, tandis que la Bulgarie a annoncé son intention de bannir à son tour les produits ukrainiens.

Au début de l’invasion, l’incertitude sur la poursuite des exportations depuis les ports de la Mer Noire -principaux canaux de sortie pour les céréales ukrainiennes- avait poussé l’Union Européenne (UE) à relever les barrières à l’importation de matières premières agricoles depuis l’Ukraine. Or, ces produits ont vu leurs prix s’effondrer avec l’invasion russe, afin de couvrir un coût logistique beaucoup plus important : en entrant sur les marchés européens, les produits ukrainiens dépriment l’ensemble des prix et pèsent sur les profits des agriculteurs. Les pays proches de l’Ukraine étant les plus concernés : dès septembre, la Bulgarie avait informé la Commission européenne de ses inquiétudes sur le sujet : plusieurs ministres de l’agriculture européens s’étaient alors réunis pour évoquer le problème.

Las, malgré des subventions accordées le mois dernier par l’UE, les interdictions d’importations ont débuté dès lundi et courent jusqu’au 30 juin, date à laquelle la décision de lever les barrières à l’importation de produits ukrainiens pourrait être prolongée. Les pays concernés plaident pour la création d’un système qui empêcherait les produits ukrainiens de rentrer sur leurs marchés domestiques, mais se contenteraient de transiter vers les points d’export.

La Commission s’est élevée contre des décisions «unilatérales» : la politique commerciale de l’UE, à laquelle est assimilée la décision de lever les restrictions d’importations de produits ukrainiens, est de fait exclusivement de la compétence de la Commission.

Utilité

La décision européenne a fluidifié le transit de blé ukrainien, essentiel aux pays en développement. Près de 3 millions de tonnes de céréales sont exportées chaque mois par le corridor de la Mer Noire, tandis que 200.000 tonnes de grains transitent par la Pologne vers les ports européens chaque mois. Plus largement, ce sont de 500 à 700.000 tonnes de produits agricoles qui passent la frontière entre Pologne et Ukraine chaque mois.

Les marchés se sont donc inquiétés des décisions polonaises et hongroises. Le sous-indice Bloomberg des produits agricoles (BCOMAG) a ainsi progressé de 2% entre vendredi et mardi matin, retrouvant son niveau de fin février où les incertitudes sur le renouvellement du corridor en Mer Noire avait soutenu les prix.