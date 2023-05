Les matières premières, une bonne couverture dans les environnements inflationnistes

Ces derniers mois, les matières premières ont fait l’objet d’une attention toute particulière. Les matières premières étant l’un des rares actifs gagnants de 2022, année durant laquelle la plupart des marchés ont connu des baisses considérables, les investisseurs se demandent si elles ne devraient pas jouer un rôle plus stratégique dans les portefeuilles multi-actifs alors que nous sommes entrés dans une période d’inflation normalisée inédite depuis plus de trente ans.

D’après notre analyse, les matières premières ont toujours affiché un bêta (ou une corrélation) positif par rapport à l’inflation, ce qui signifie que leurs cours évoluent dans la même direction que l’indice des prix. De ce point de vue, investir dans les matières premières permet donc à l’investisseur de se diversifier et de s’éloigner de la volatilité des actions. Ces dernières ont été les principaux moteurs des portefeuilles ces dernières années, mais, dans un environnement inflationniste durable, elles auront tendance à afficher une corrélation négative par rapport à l’indice des prix.

Rendement en hausse

En utilisant notre outil de modélisation interne, nous pouvons ainsi constater que, pour les investisseurs ayant une faible tolérance au risque (<6% de volatilité par an), l’allocation aux matières premières offrira des avantages en termes de diversification, qui augmenteront les rendements attendus. Prenons un portefeuille contraint, en attribuant une allocation maximale de 10% aux matières premières, à côté des obligations (26%) et des actions (64%). Dans ce cas, avec une volatilité fixée à 10%, les investisseurs peuvent espérer une augmentation d’environ 0,3% des rendements attendus, par opposition au portefeuille original composé de 59% d’actions et de 41% d’obligations.

Cette construction en fonction de la réaction des différents actifs à l’inflation a donc permis d’augmenter la part des actions, d’inclure les matières premières et de réduire la part des titres à revenu fixe, tout en maintenant le même niveau de volatilité attendue et en accroissant le rendement.◆