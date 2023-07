Les marchés restent de marbre face aux élections en Espagne

Les élections législatives anticipées en Espagne devraient déboucher ce 23 juiillet sur une longue phase de négociations pour former un gouvernement. Selon une agrégation des derniers sondages réalisée par Reuters, aucun parti ne semble capable de gagner seul les 176 sièges nécessaires pour détenir la majorité au Congrès des députés. Le Parti populaire (PP, droite) devrait obtenir entre 131 et 151 sièges, tandis que le Parti socialiste (PSOE) n’en conserverait qu’entre 98 et 115. Un nouveau gouvernement de gauche semble pour le moment improbable, puisque la coalition Sumar, menée par la communiste Yolanda Díaz, n’apporterait dans sa besace que 25 à 39 députés. A droite, les conservateurs du PP pourraient être tentés de se rapprocher du jeune parti d’extrême droite Vox, crédité d’une bonne trentaine d’élus.

La campagne électorale s’est révélée très classique, les programmes des deux grands partis éclipsant ceux des deux formations radicales. A droite, le Parti populaire a fait de la baisse des impôts son principal argument de campagne. Le leader des conservateurs, Alberto Núñez Feijóo, propose de simplifier l’impôt sur le revenu des personnes et de l’impôt sur les sociétés, de réduire la TVA sur certains produits alimentaires, et de supprimer l’impôt sur les grandes fortunes. Il s’est toutefois limité à proposer une modification, et non une suppression, de la taxe temporaire sur les banques. Il souhaite également allonger la durée de vie des centrales nucléaires espagnoles, alors que le gouvernement en place a préparé un calendrier de fermeture entre 2025 et 2037.

Le président du gouvernement sortant, Pedro Sanchez, a pour sa part défendu son bilan économique, qui a vu le pays sortir de la période du Covid sans trop de dégâts, avec notamment un taux de chômage à 12,9% à fin 2022, le plus bas niveau enregistré en 15 ans. Le socialiste vise désormais les 8%, avec une augmentation des salaires. Son programme, axé sur la jeunesse, propose aussi la gratuité de l’enseignement universitaire et de la formation professionnelle, ainsi que des transports pour les moins de 25 ans.

Un risque plus politique qu’économique

Le gagnant va tout de même devoir assainir les finances publiques. Le gouvernement de gauche a certes su réduire la dette publique ces deux dernières années, mais elle affichait encore 113% du PIB fin 2022. Et les meilleures années pour la faire mincir sont peut-être déjà passées. Le pays a profité d’une croissance annuelle de 5,5% sur les deux derniers exercices, mais celle-ci ne devrait croître que de 1,9% puis 2% sur les deux suivants, selon les projections de la Commission européenne. Le prochain gouvernement va devoir aussi composer avec des taux d’intérêts bien supérieurs à ceux de la période 2019-2021, une population vieillissante et un chômage toujours élevé.

Malgré le ralentissement de la croissance et ces enjeux structurels, les deux grands partis traditionnels se sont engagés à ramener le déficit public sous les 3% de PIB dès 2024, après trois années de déficits budgétaires importants. Un objectif irréalisable «étant donné la pression à la hausse sur les dépenses de protection sociale et de santé», écrivent les analystes de Scope Ratings, qui anticipent un déficit public à 4,4% pour 2023, contre 3,8% selon le gouvernement actuel, puis 3,2% pour 2024.

Le manque de visibilité sur l’orientation et la date de formation du prochain gouvernement n’inquiète toutefois pas les marchés. Le spread de taux souverain entre l’Espagne et l’Allemagne demeure légèrement supérieur à 100 points de base, un niveau relativement similaire à celui de fin mai, lorsque le président du gouvernement Pedro Sanchez a annoncé des élections législatives anticipées. «Malgré un environnement difficile, les spreads espagnols se sont bien comportés et nous prévoyons que les spreads contre l’Allemagne tomberont à environ 80 points de base d’ici fin 2023 et à environ 60 points de base d’ici fin 2024», notent les analystes d’UBS. Le prix d’un credit default swaps (CDS) à cinq ans sur la dette souveraine espagnole a même baissé de 11% sur les deux derniers mois, pour atteindre 48 points de base.

Le retentissement de ces élections espagnoles pourrait finalement se cantonner à la sphère politique, plutôt que sur les marchés financiers. L’alternance anticipée par les sondages provoquerait des remous au niveau du Conseil de l’Union européenne, le pays occupant la présidence tournante ce semestre. Il doit pourtant travailler à bâtir des compromis sur des sujets importants, comme la révision du budget européen, l’encadrement de l’intelligence artificielle (IA), la directive sur le devoir de vigilance, ou encore, sur le volet financier, la «stratégie sur l’investissement retail» . De même, l’entrée d’un parti d’extrême-droite au gouvernement serait une première pour le pays depuis l’adoption de sa constitution en 1978. «L’issue de ces élections pose […] une question plus que toute autre, celle du devenir du projet européen en cas d’arrivée du PP, vraisemblablement, allié à Vox, à la tête de l’Espagne, après celle de Georgia Meloni en Italie l’an dernier, et les postures de plus en plus hostiles de la Pologne, la Hongrie et d’autres», notait Véronique Riches-Florès en mai dernier, juste après l’annonce surprise de la tenue de ces élections.