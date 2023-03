Les marchés ont cessé de rêver face aux banques centrales

Dans la dernière édition de sa revue trimestrielle, publiée le 27 février, la Banque des règlements internationaux (BRI) revient sur les mouvements de marché observés entre le 25 novembre 2022 et le 17 février 2023, et sur la divergence de vues entre investisseurs et banques centrales qui a pu être observée. « Les anticipations de baisses importantes des taux à court terme ont semblé se raffermir, malgré la communication prudente de la banque centrale sur les perspectives politiques », expliquent les auteurs. A partir du mois de février, cependant, les marchés ont adopté une attitude plus prudente, les chiffres du marché du travail américain apportant la preuve de conditions économiques favorables, éloignant la perspective d’une baisse de l’inflation. Selon la BRI, les points morts d’inflation à court terme aux États-Unis à la mi-février étaient supérieurs de plus de 60 points de base à ceux de fin janvier.

« Notre travail n’est pas encore terminé. L’inflation est toujours bien au-dessus de notre objectif de 2 %, et il est extrêmement important que nous atteignions cet objectif », a déclaré mi-février John C. Williams, directeur général de la Fed de New York, rappelant que l’inflation se situait encore, en début d’année, à 5% en glissement annuel.

Les indicateurs de l’économie américaine viennent confirmer, semaine après semaine, le scénario d’une inflation durablement élevée. La publication des chiffres de l’inflation PCE américaine, le 24 février dernier, est venue renforcer cette hypothèse. « L’inflation restera un problème à résoudre au premier semestre, et la Fed et la BCE doivent affiner leurs taux terminaux et leurs orientations prospectives pour y parvenir », résume Florian Ielpo, responsable Macro au sein de l'équipe Multi-Asset chez Lombard Odier IM. Christophe Boucher, Directeur des investissements d’ABN AMRO Investment Solutions, n’exclut plus un scénario de désinflation plus chaotique que prévu, obligeant la Fed a une augmentation des taux de 50pb au mois de mars.

« L’attitude sanguine des investisseurs a contrasté avec la politique prudente des banques centrales, a déclaré Claudio Borio, chef du Département monétaire et économique de la BRI, lors de la présentation du rapport. Les prix observés sur les marchés au cours des dernières semaines montrent que les investisseurs ont revu à la hausse leurs anticipations d’inflation et n’attendent plus un assouplissement de la politique monétaire. Ce changement, qui indique un rapprochement des vues, est le bienvenu », s’est-il félicité.