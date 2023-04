Les marchés du gaz demeurent détendus

Si l’Agence Internationale de l’Energie tire la sonnette d’alarme sur l’approvisionnement européen en gaz, ses avertissements risquent de demeurer inaudibles encore un moment. A 41,7 euros du MWh, les prix du gaz européen (TTF) demeurent bien loin de leur niveau moyen de l’an dernier, 123 euros du MWh.

De fait, le problème auquel est confronté le très saisonnier marché du gaz est désormais celui d’une surabondance d’offre. Les stocks européens sont à un plus haut historique, terminant la période de chauffage (de début novembre au 15 avril) remplis à 56% de leurs capacités, contre une moyenne de 34% sur les cinq dernières années.

En parallèle, l’offre est repartie en hausse. Le terminal américain de Freeport est de nouveau en état de marche, augmentant les volumes exportés par les producteurs américains. L’Australie a également augmenté ses volumes exportés, portant les volumes totaux de gaz naturel liquéfié (GNL) exportés en mars à 49,8 milliards de m3 (mmc). Ce chiffre est supérieur de 15% à sa moyenne sur les 5 dernières années, confirmant une tendance déjà perceptible en janvier et février.

A lire aussi:

Restockage

L’objectif de remplissage des stocks à 90% d’ici à début novembre, fixé par l’Union Européenne, semble donc en bonne voie d’être atteint : à la même période l’an dernier, il manquait 67 mmc de gaz pour remplir les stocks à ces niveaux, contre 34 mmc aujourd’hui.

Il reste que les prix pourraient bien ne pas chuter davantage. D’une part, le cours du gaz est suffisamment faible pour encourager la production d’électricité à base de gaz, et non plus de charbon (coal to gas switch), ce qui soutiendra la demande. La période annuelle de maintenance pour les terminaux, qui débutera fin avril, pourrait aussi limiter l’offre.

Ensuite, deux incertitudes continuent de peser. D’une part, la demande asiatique pourrait rebondir, même si cela est loin d’être le cas pour le moment. Les importations chinoises de GNL pour les deux premiers mois de 2023 sont en chute de 12% sur un an, tandis que les cours du gaz asiatique demeurent sous les cours européens -signalant que la demande asiatique n’entre pas en compétition avec la demande européenne.

Par ailleurs, la Russie continue de transférer du gaz par pipeline vers l’UE, environ 60 millions de m3 par mois. Une coupure de cet approvisionnement compliquerait l’approvisionnement en gaz. Les efforts de réduction de demande, qui doivent atteindre 15% de la consommation européenne totale, permettront de limiter ces incertitudes et d’écarter le scenario noir d’un manque de gaz.