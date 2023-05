Les marchés de matières premières se repositionnent face au risque de défaut américain

Les investisseurs se détournent des matières premières. Les positions ouvertes spéculatives, qui mesurent l’exposition aux marchés d’acteurs financiers, sont en baisse depuis début 2020, et la remontée des taux n’a pas inversé la tendance. La remontée du taux sans risque renchérit l’exposition aux contrats dérivés à travers lesquels s’exposent les gérants. La politique monétaire pèse par ailleurs sur le cours des matières premières, qui dépend des anticipations de demande : les perspectives de croissance ne cessent de se dégrader pour les pays développés, sur fond de tensions bancaires.

A lire aussi:

Défaut américain

Les craintes d’un défaut américain pourraient amplifier le désengagement des acteurs spéculatifs. «Si la forte hausse des CDS américains mène à une aversion au risque persistante, les marchés des matières premières pourraient voir les investisseurs réduire leur tolérance au risque et diminuer leur exposition», résume MUFG. De fait, les matières premières ont souffert les trois dernières fois que les CDS américains s’étaient tendus, en 2008 (le taux du CDS à un an avait été multiplié par 9,8, contre 8,2 fois aujourd’hui), 2011 (2,1 fois) et 2013 (3,9 fois). Les cours de l’indice Bloomberg matières premières avait chuté de 21% en moyenne pendant les périodes considérées, contre 32% pour le WTI.

Or, cet appétit pour le risque a déjà diminué : les positions spéculatives acheteuses sur le WTI, le Brent, et le cuivre ont chuté au profit des positions vendeuses, indicateur d’une dégradation du sentiment. Les positions vendeuses sur le cuivre, un métal dépendant de la conjoncture, sont supérieures aux positions longues, à un degré record depuis huit mois.

Ce mouvement peut être autoréalisateur. La baisse des cours et le désengagement des acteurs financiers aggravent les problématiques de liquidité et de volatilité, incitant les acteurs restants à réévaluer leur exposition.