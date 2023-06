L’Agefi : Pourquoi misez-vous toujours sur une hausse des marchés actions jusqu’en fin d’année ?

Kevin Thozet : L’inversion de la courbe des taux a amorti le choc du resserrement monétaire et le pouvoir de fixation des prix des entreprises explique la bonne tenue des marges. Aussi, tant que l'économie ralentit sans pour autant s’effondrer et que le rythme de désinflation perdure, bridant les taux d’intérêt de long terme, les marchés d’actions devraient se maintenir sur la ligne de crête. Compte tenu du contexte de ralentissement de la conjoncture économique mondiale, nous préférons les valeurs et secteurs offrant une bonne visibilité sur leurs trajectoires de résultats (santé, consommation non cyclique, technologie).

A quoi sera due la forte baisse que vous anticipez au premier semestre 2024 ?

Une économie résiliente ainsi qu’une inflation qui pourrait s’avérer, in fine, persistante, impliquent que les banques centrales ne vireront pas de bord au second semestre 2023. Passer d’une inflation de 9-10% à 3% (niveau attendu pour le premier semestre 2024) peut paraître dans un premier temps relativement indolore - du fait de l’impact décroissant du choc de matières premières et de la pénurie. Mais le retour à l’objectif d’inflation de 2% nécessite une augmentation du chômage et une potentielle correction du prix des actifs, suggérant des risques pour la stabilité financière en 2024.