Les marchés actions affichent un soulagement de façade

Après plus d’une semaine de panique dans les marchés, sur des craintes de nouvelle crise bancaire, les places boursières sont revenues aux affaires courantes. A Wall Street, l’indice S&P 500 a totalement effacé ses pertes, revenant au niveau qui était le sien juste avant les premières turbulences sur Silicon Valley Bank (SVB). En Europe, où le choc sur les banques a touché un acteur systémique, Credit Suisse, le Stoxx Europe 600 reste en retrait mais a nettement rebondi cette semaine depuis ses plus bas. Le signe le plus évident de ce retour à la normale est la forte baisse de la volatilité sur les marchés actions, qui avait atteint en Europe un plus haut depuis mai 2022. L’indice VStoxx, de volatilité de l’indice Euro Stoxx 50, a chuté à 21,5 mercredi après avoir bondi à plus de 32 la semaine passée, contre 18 avant la chute de SVB. L’indice Vix, de volatilité de l’indice S&P 500, est revenu proche de 20 mercredi contre un plus haut de 28 la semaine passée et 18,5 avant l’épisode de panique sur les banques.

La hausse des marchés actions a été soutenue par le nouvel afflux de liquidités des banques centrales, avec les soutiens aux banques régionales américaines (300 milliards de dollars aux Etats-Unis) et à Credit Suisse, et surtout par la forte baisse des anticipations des taux terminaux pour la Fed et la Banque centrale européenne. Le marché estime même que la Réserve fédérale américaine devrait réduire de 60 points de base le taux des Fed funds dans la deuxième partie de l’année après avoir atteint un taux terminal à 5%. Mais cette accalmie porte toujours les stigmates de la correction récente.

D’abord, si une partie du rebond des actions a été permise par la reprise cette semaine des valeurs bancaires, l’essentiel est le fait d’un arbitrage du marché vers les secteurs les plus défensifs et les valeurs technologiques. En Europe, les secteurs cycliques (industrie, voyages, automobiles, médias…) ainsi que les banques ont porté le marché cette semaine mais depuis la débâcle de SVB, les secteurs des biens de consommation personnels (qui comprend les acteurs du luxe), en hausse de 2,2% contre un Stoxx 600 en baisse de 2,9%, de l’agroalimentaire (+1,5%) et des utilities (+1%) ont soutenu la cote.

Sur le marché américain, l’arbitrage sectoriel a également bénéficié aux secteurs défensifs comme la santé (+1,2%), la consommation de base (+1,3%) et discrétionnaire (+1,6%) mais la tech (+4,2%) et les services de communication (+6,2%) ont été les plus favorisés par les investisseurs. La forte baisse des taux, du fait de l’ajustement des anticipations de taux des banques centrales et la fuite des investisseurs vers la qualité, a clairement profité aux valeurs de croissance.

Des valeurs bancaires délaissées

Malgré leur rebond cette semaine (+5,2% en Europe), les banques sont loin d’avoir effacé les pertes consécutives aux craintes de contagion à l’ensemble du secteur des difficultés de Credit Suisse. L’indice Stoxx 600 Banks perd toujours 12% depuis SVB. Les craintes sur les banques ne sont clairement pas écartées en Europe comme aux Etats-Unis tandis que le secteur devrait conserver une prime en raison de la hausse des coûts de financement. Et ses conséquences pour la croissance économiques.

«Le niveau des marchés actions est surprenant, relève Elisa Belgacem, responsable de la recherche quant et stratégiste crédit chez Generali Insurance Asset Management. Il ne tient pas du tout compte du risque d’une crise du crédit pour l’économie (credit crunch) qui pourrait être provoquée par les difficultés de certaines banques. Il y a peu d’espoir que la fuite des dépôts s’interrompe avec le risque d’une réduction de la capacité à octroyer des crédits ce qui s’ajoute à des conditions de crédit déjà resserrées par la hausse des taux des banques centrales.»

Si le marché actions a retrouvé ses niveaux d’avant la chute de SVB, il n’en est rien pour le marché crédit qui sous-performe nettement, notamment sur les valeurs bancaires. «Les niveaux des CDS 5 ans de certaines dettes subordonnées en Europe, comme celui de Deutsche Bank à plus de 400 points de base ou de certains établissements des pays périphériques, montrent que le marché continue de s’inquiéter d’un risque de contagion de la fuite des dépôts. Il devrait rester volatil tant que la situation aux Etats-Unis et en Europe ne se sera pas totalement stabilisée.»

A lire aussi:

Sur les marchés de taux, l’ajustement des dernières séances, favorisé par l’accalmie sur les marchés actions, est également loin d’avoir effacé la forte baisse des rendements de la semaine passée. Le rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans a repris 20 pb, par rapport au point bas de 3,44% mais il était à 4% avant le mouvement de panique sur les banques. Dans la zone euro, à 2,3%, le rendement du Bund 10 ans reste également bien en-deçà des 2,7% d’il y a deux semaines. La forte volatilité sur les marchés de taux, qui avait atteint un niveau extrême la semaine passée, reste élevée avec un indice MOVE à 160 points, comme un signe supplémentaire de l’inquiétude persistante des investisseurs.

Pour certains, le marché a trop tiré le ressort de l’assouplissement des banques centrales dès cette année. «Il est peu probable que la Fed et la Banque centrale européenne baissent leurs taux rapidement, relève Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marchés chez Natixis IM. Elles devraient continuer de relever leurs taux comme elles l’ont montré lors de leurs dernières réunions de politique monétaire avant de les stabiliser à mi-année et de les maintenir à ce niveau assez longtemps tant que l’inflation persistera.» Pour éviter l’erreur de politique monétaire. «Le marché nous semble trop optimiste, ajoute le stratégiste. Il ne prend clairement plus en compte le risque d’un ajustement plus sévère qu’escompté de l’activité.» Un marché qu’il estime être soutenu par une illusion nominale qui déforme la perception sur la bonne tenue des bénéfices des entreprises.

«La volatilité ne va pas disparaître dans l’immédiat car il reste encore trop d’incertitudes dans le marché, conclut Vincent Marioni. Le problème des banques régionales américaines n’est pas terminé. Dans le type d’environnement de marché où toutes les classes d’actifs sont touchées et sont très volatiles, comme actuellement, on n’est jamais à l’abri d’un nouvel accident sur une banque ou un hedge fund. Ce qui est imprévisible. Et si la confiance est de mise sur le secteur bancaire européen, il est impossible d’exclure totalement qu’un nouveau maillon faible apparaisse et qu’il remette un jeton dans la machine.»