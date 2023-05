Les investisseurs restent confiants sur l’immobilier résidentiel américain

Les marchés actions américains ne sont pas à une incohérence près. Le S&P 1500 est en hausse de 7,3% depuis début 2023, mais le sous-indice des constructeurs résidentiel s’envole de 31,5% sur la période. Par rapport à son plus bas atteint en juin 2022, le sous-indice est même en hausse de 73,3%. Or, l’appétence pour ces titres devrait diminuer à mesure que la Fed monte ses taux : en rendant plus coûteux l’emprunt immobilier pour les ménages, la banque centrale déprime la demande et, par ricochet, les perspectives des constructeurs.

«Le pessimisme entourant les actions du secteur de l’immobilier résidentiel aux États-Unis a diminué depuis le passage à vide d’octobre 2022», explique Todd Ahlsten, directeur des investissements et gérant chez Parnassus Investments. Cela tient à l’amélioration plus large du sentiment des investisseurs, qui anticipent d’ores et déjà un pivot de la Fed. A cela s’ajoutent des perspectives encourageantes, à long terme, pour le secteur. «Le marché de l’immobilier fait face à un déséquilibre structurel entre offre et demande de logement, qui favorisera les promoteurs malgré l’environnement économique», rappelle le gérant.

Tensions

Les résidences vacantes sont ainsi à un plus bas, 0,8% en avril (contre 1,4%, un taux déjà faible, début 2020), tandis que les projets de construction atteignent un niveau record, le nombre de nouveaux logements privés autorisés, mais non commencés touchant un plus haut depuis 1974, 300.100 unités (contre un précédent record de 238.600 unités mi-2006). Signe que les tensions sur la construction demeurent : le temps nécessaire à bâtir une maison individuelle, sept mois, est toujours supérieur à sa moyenne historique.

Ces facteurs sont d’autant plus facilement intégrés par les prix que l’immobilier résidentiel résiste face aux hausses de taux, et montre des signes de rebond. En amont, les pressions sur les matières premières se sont allégées : l’inflation sur les prix des intrants a chuté à 3% en mars 2023 sur un an, contre un pic début 2022 de 21%. Le sentiment des constructeurs comme des acheteurs rebondit, même s’il demeure à un niveau faible, lié à la baisse des prix (le prix médian est en baisse de 8,9% entre fin 2022 et le premier trimestre 2023) et à l’assouplissement des conditions de crédit.

Pour autant, les propriétaires adoptent une posture attentiste et contribuent à maintenir le marché sous pression. Le stock de maisons à vendre est remonté à quatre mois, contre deux mois début 2022, mais le nombre d’offres de vente stagne depuis mi-2022, à 700.000 offres.

Enfin, même les incertitudes à moyen terme n’érodent pas l’optimisme des marchés. La Fed maintiendra ses taux élevés jusqu’à un ralentissement du marché du travail, mais celui-ci pourrait se traduire plutôt par une stabilisation des salaires que par une hausse importante du chômage. Les entreprises américaines, qui ont été confrontées à un marché très tendu au sortir de la pandémie, préfèreront maintenir leurs effectifs.

Par ailleurs, Alexandre Hezez, stratégiste chez Groupe Richelieu, rappelle que le ratio du service de la dette des ménages - la part consacrée au remboursement des emprunts -, demeure à des niveaux modestes après avoir atteint un niveau historiquement bas au premier trimestre 2021. Le taux de défaut sur les emprunts a chuté à 4%, un record. Ce ratio pourrait se dégrader, «la hausse des taux d’intérêt au cours de l’année écoulée n’ayant été que partiellement répercutée sur les charges d’intérêt des ménages», précise le stratégiste, mais, à l’exception des cartes de crédit, les taux d’emprunts sont fixes, ce qui limitera la pression sur les propriétaires pour vendre leurs biens en cas de chocs sur leurs revenus.

Reste qu’entre la lente décrue des prix, la baisse des revenus liée au ralentissement immobilier et des conditions d’emprunts plus strictes, la demande pourrait prendre du temps à se matérialiser. Le pari sur les promoteurs immobiliers pourrait bien être un pari de long terme.