Les investisseurs peuvent désormais mesurer la volatilité à un jour des actions

Mercredi 25 avril, l’indice VIX de volatilité implicite à un mois du S&P 500 a bondi de 10% à 18,9 alors que la chute des dépôts chez First Republic Bank a ravivé les craintes sur le secteur bancaire régional américain et entraîné un repli de 1,6% de l’indice phare de Wall Street. Le nouvel indice de volatilité à 1 jour traduit davantage encore ce brusque mouvement de marché. Il a bondi de près de 50% sur cette seule séance, à 16,6. Avec la stabilisation des cours, ce dernier refluait de 12% en début de séance jeudi.

Le marché des options américain Cboe Global Markets a lancé lundi 24 avril ce nouvel indice de volatilité très court terme, trente ans après les premiers pas de son grand frère, le VIX. Ce nouvel indice baptisé VIX 1 Day (VIX1D) mesure la volatilité implicite de l’indice S&P 500 sur la journée même. Le VIX, surnommé indice de la peur, car il est utilisé par les investisseurs comme une mesure du stress sur le marché, repose, lui, sur la volatilité implicite dans un mois.

Le VIX1D est calculé à partir des valeurs médianes des prix d’achat et de vente en temps réel des options sur l’indice S&P 500 pour le jour même et le lendemain sur un large éventail de prix d’exercice. Contrairement à l’indice VIX, le VIX1D n’est pas négociable et se présente comme un outil permettant aux investisseurs d’avoir une information sur l’état du marché à très court terme. «Il sera une brique complémentaire pour les acteurs du marché qui cherchent à mieux comprendre la volatilité actuelle des actions», a expliqué Ed Tilly, président du conseil et directeur général chez Cboe dans un communiqué qui précise qu’il est conçu pour fournir des informations en temps réel sur la volatilité attendue du jour de Bourse en cours.

La volatilité pour informer

Ce lancement intervient peu de temps après le stress sur les banques régionales américaines en mars. Entre l’annonce des difficultés de Silicon Valley Bank (SVB) et la défaillance de Signature Bank l’indice VIX n’a pas réagi autant que certains l’imaginaient. Le Cboe a calculé qu’entre le 8 mars et le 13 mars le VIX a augmenté de 38,8% à 26,5 tandis que le backtest du VIX1D a bondi de 162,7%. «De par sa nature, l’indice VIX1D devrait généralement se comporter de manière plus volatile que les indices qui mesurent un horizon temporel plus long de volatilité implicite, souligne le Cboe. Les actualités qui affectent l’indice S&P 500 un jour donné devraient avoir un impact plus important sur les options sur le S&P 500 à court terme que sur les options à plus long terme lorsque les acteurs du marché ont plus de temps pour réagir à l'événement.»

Mais ce lancement intervient aussi en plein boum chez les investisseurs particuliers, notamment depuis la pandémie de Covid, des options à expiration immédiate (0DTE pour «0 day to expiry»). Ces contrats d’option expirent le jour même de leur achat, et portent sur des sous-jacents liquides : une action d’une grande entreprise, des indices boursiers comme le S&P 500 ou des ETF. Elles offrent une approche plus tactique dans les stratégies à court terme pour lesquelles l’indice VIX est moins utile. L’indice VIX1D est donc l’outil qui était très attendu par ces day traders pour sa capacité à informer sur l’état du marché à un instant t et la nécessité de se couvrir, de se tenir à l’écart du marché ou au contraire de se réexposer. Jusqu’alors, le Cboe proposait des indices de volatilité à 1 mois, mais aussi à 9 jours, à trois et six mois et à un an.

A lire aussi: